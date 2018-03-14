CHP'li Ağbaba: Sarayın aldığı uçağın bir kanadı, şeker fabrikalarının zararını öder

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili parti olarak işçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirterek, "Bakınız, çalışan ve üreten fabrikalar sayesinde, saray geçtiğimiz günlerde kendisine 77 milyonluk uçak aldı. O uçağın tek kanadı, şeker fabrikalarının bütün zararlarına yeter" dedi.

Türkiye'deki şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili alınan karar üzerine Van'ın Erciş ilçesine gelen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP'li 11 milletvekili, ilçe sakinleri ve şeker fabrikası çalışanlarıyla görüştü. Vekiller, ilçe girişindeki Erciş Şeker Fabrikası önünde açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Afyonkarahisar'la başlattıkları şeker fabrikası ziyaretlerini Van'ın Erciş ilçesinde devam ettiklerini söyledi. Ağbaba,"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini meşru gösterenler var. Başta Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri diyorlar ki; şeker fabrikaları özelleştirilse dahi çalışacak. Şimdiye kadar onlarca devlet kurumu, onlarca fabrika özelleştirildi. Ne oldu, sonuç ortada. Başbakan'a çağrı yaptık. Bir kez daha bu çağrımızı yeniliyoruz. 'Sayın Başbakan, gel birlikte özelleştirilen fabrikaları gezelim. Bir tane çalışan fabrika var mı? Başta kendisinin memleketi Erzincan'dan başlayıp tüm fabrikaları gezelim" dedi.

'ÇALIŞAN FABRİKALAR SAYESİNDE 77 MİLYONLUK UÇAK ALDI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu özelleştirmelerin Türkiye'de yaşayan hiç kimsenin faydasına olmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Tekel'e ne olduysa, Sümerbank'a ne olduysa, şeker fabrikası da aynı olacaktır. Bu mücadele, topyekun bir mücadele. Bu mücadele sadece Erciş'in, sadece Van'ın mücadelesi değil. Bu mücadele, Türkiye'deki herkesin mücadelesidir. Şeker fabrikalarının kapatılması tabi ki Erciş'i yok eder. Ama şeker fabrikalarının kapatılması Türkiye'yi yok eder, Türkiye'yi dışa iyice bağımlı hale getirir. Şeker fabrikalarına sahip çıkmalıyız. Biz CHP olarak sonuna kadar şeker işçisinin ve üreticisinin yanında olduğumuzu bilinmenizi istiyoruz. Bu şeker fabrikaları bizim kendi malımız değil. Kimin malı, çocuklarımızın, torunlarımızın bize emanetidir. O nedenle şeker işçileriyle birlikte, namusumuz gibi, silahımız gibi sahip çıkacağız. Sizinle beraber bu ortak mücadeleyi sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum. Üreten ve çalışan fabrikalar sayesinde saray geçtiğimzi günlerde kendisine 77 milyonluk uçak aldı. O uçağın tek kanadı şeker fabrikalarının bütün zararlarına yeter. İsmail Ağa, Meclisi kendi çiftliği gibi yönetiyor. Bir oda yapıyor, 100 milyon liraya. Bir araç aldı, 3 milyon liraya. Meclisi yöneten İsmail Ağa, kendini kimden koruyacaksa 3 milyon liraya araç aldı."

CHP'li Ağbaba başkanlığındaki heyet, Erciş ilçesindeki temaslarının ardından Muş'a geçti.



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