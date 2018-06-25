CHP'li Ağbaba'nın oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Malatya'da oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Veli Ağbaba'nın oy kullandığı Malatya'daki Abdulkadir Eriş İlkokulu'nda kurulan bin 293 numaralı sandıktaki sayımlar tamamlandı. 370 seçmenin olduğu sandıkta, 329 kişi tercih yaptı. Sandıkta Cumhurbaşkanlığı için verilen oylardan 174'ünü Recep Tayyip Erdoğan, 118'ini Muharrem İnce, 17'sini Meral Akşener, 7'sini Selahattin Demirtaş, 4'ünü ise Temel Karamollaoğlu aldı. Sandıktaki 4 oy geçersiz sayıldı, 5 oy pusulası ise boş çıktı.

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