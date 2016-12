CHP'li Ağbaba: 'Can Suyu' kurudu

Mikail PELİT/MALATYA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için 'can suyu' olacağı söyleyenen 50 bin TL’lik faizsiz kredinin skandala dönüştüğünü söyledi. Ağbaba, "Başvuran her 100 firmadan 6’sına kredi onayı çıktı. Madem esnafa verecek paranız yoktu, neden binlerce kişiyi günlerdir oyaladınız? Can suyu kurudu" dedi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklama ile, KOSGEB tarafından Türkiye genelinde küçük ve ölçekli işletmelere verilmesi düşünülen 50 bin TL’lik faizsiz krediyi eleştirdi. Ekonomi Bakanlığı tarafından KOBİ’lere KOSGEB üzerinden ilk 12 ayı ödemesiz gerisi üçer aylık taksitler halinde geri ödemeli olarak verileceği duyurulan 50 bin faizsiz kredinin müracaatlarının esnafı ve muhasebecileri çileden çıkardığını kaydeden Ağbaba, "KOSGEB sisteminin sürekli kilitlenmesi, başvuru yapmak isteyenlerin sisteme girememesi, gece geç saatlerde bilgisayardan giriş yapılabilmesi, sadece 3 gün süren başvurular nedeniyle KOSGEB binalarının önünde uzun kuyruklar oluşması, AKP Hükümetinin bu krediyi vermek için değil vermemek için çabaladığının göstergesidir" dedi.

Ağbaba, "Bu kadar bürokratik engele rağmen Malatya’da Bin 925 esnafın başvuru yapabildiğini, başvuranlar arasından 117 sine destek çıktığını belirterek, Anadolu’nun pek çok kentinden bu manzaralarla karşılaşmak mümkün. İl kotaları nedeniyle Erzurum’da 90, Van’da 120, Bayburt’ta 16 firma kredi onayı alabildi. Madem hazinede paranız yok, madem kasanız boş neden insanların hayalleriyle oynuyorsunuz? Neden on binlerce esnafı, personellerini, muhasebecilerini günlerdir oyalıyorsunuz? Müjde verirken kamera karşısına geçenler, şimdi saklanacak yer arıyorlar. Kamera karşısında başka konuşup, uygulamada başka davranıyorlar" diye konuştu.

Kredisi onaylanan esnafın da çilesinin devam ettiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye genelinde başvuru yapan 244 bin 890 işletmeden yalnızca yüzde 6'lık dilime giren 15 bin kişinin kredisi onaylanırken, bu 15 bin esnafın da sevinçleri çok kısa sürdü. İşletme sahiplerinin büyük bir kısmına bankalar 'finansal yönden uygunluğunuz yok' gerekçesiyle kapıdan geri çevirdi. Yüz binlerce esnafın kredi için başvuru yapması, binlercesinin başvuru yapmak isteyip de yapamaması, başvuru yapanların arasından çok azına kredi verilmesi, kredi alacakları açıklananların bankaların gazabına uğraması kamuoyunda, hazinede paranın olmadığı, hükümetin krizi geçiştirmek için pansuman yöntemler uyguladığı, bu amaçla adına ‘müjde’ diyerek toplumun tüm kesimlerinin kandırılmaya devam ettiği yorumlarına sebep olmaktadır. Başvurularda hangi kriterler dikkate alınmıştır? Kredisi onaylananlar ile onaylanmayanlar arasındaki fark nedir? On binlerce esnafın kafasına takılan sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır. Ayrıca esnafların büyük talebinden hareketle, KOSGEB’e ayrılan ödenek artırılarak daha fazla esnafın kredi desteği alması sağlanmalıdır" dedi.