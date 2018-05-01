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CHP korteji 5 km’lik yürüyüşün ardından miting alanına ulaştı

Taner YENER-Harun UYANIK/İSTANBUL,()  KARTAL  sahilinde bir araya gelen aralarında il başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları ile parti meclisi üyelerinin de bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu, yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün...

CHP korteji 5 km’lik yürüyüşün ardından miting alanına ulaştı

Taner YENER-Harun UYANIK/İSTANBUL,()  KARTAL  sahilinde bir araya gelen aralarında il başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları ile parti meclisi üyelerinin de bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu, yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Maltepe’deki miting alanına ulaştı.

CHP’liler İstanbul İl Başkanlığı’nın öncülüğünde Kartal Atalar Sahilinde bir araya geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Ali Şeker, Gamze Akkuş İlgezdi, Sezgin Tanrıkulu,  eski milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, ilçe belediye başkanları, parti meclisi ve gençlik kolları üyelerinin de arasında bulunduğu kalabalık grup, ‘Yaşasın 1 Mayıs pankartı eşliğinde’ saat 10.30 sıralarında yürüşüye geçti. Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen grup, sık sık ‘Yaşasın 1 Mayıs direnişimiz’,’Ya hep beraber ya hiç birimiz’, ‘Direne direne kazanacağız’ şeklinde sloganlar attı. Türk bayrağı ve parti flamaları taşıyan partililere bazı vatandaşlar yol kenarından alkışlarla eşlik etti.

Yaklaşık 5 kilometre yürüyen CHP korteji saat 11.40  sıralarında Maltepe Miting alanına geldi.. Grubun alana yaklaştığı sırada bazı partililer meşaleleri yakınca etrafı dumanlar kapladı. CHP’liler daha sonra arama noktasında üst aramaları yapıldıktan sonra alana alındı.

(FOTOĞRAFLI)

 

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