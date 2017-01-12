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CHP İzmir örgütü, kadın vekile şiddeti kınadı

İZMİR, () - TBMM'de Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan tartışmalarda CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan'ın boğazının sıkılması CHP İzmir örgütü tarafından protesto edildi. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen...

CHP İzmir örgütü, kadın vekile şiddeti kınadı

İZMİR, () - TBMM'de Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan tartışmalarda CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan'ın boğazının sıkılması CHP İzmir örgütü tarafından protesto edildi.
CHP İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ilçe başkanları toplantısı öncesinde yapılan protesto eylemine il yönetim kurulu üyeleri de katılırken, CHP'li kadınlar ellerindeki dövizlerle şiddeti kınadı. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven şunları söyledi:
"AKP'lilerin gözü dönmüş durumda. CHP'nin cumhuriyeti ve parlamenter sistemi savunması, bunlar için direnmesini hazmedemiyorlar. Başkanlık uğruna mecliste, üstelikte bir kadın vekile bile şiddet uygulamaktan çekinmiyorlar. Anayasa görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de AK Parti'nin başkanlık uğruna ülkeyi ateşe atmasına izin vermemek için direnen Kocaeli Milletvekilimiz Fatma Kaplan'a, AKP'li vekillerin uyguladığı şiddeti, ilçe başkanlarımız ve il yönetimimizle birlikte kınıyoruz. Bu faşizan ve kabadayı tutumlar bizi yolumuzdan döndüremeyeceği gibi, Cumhuriyet ve halk uğruna verdiğimiz savaşta bize daha da büyük güç vermektedir. AKP bir kişinin saltanatı uğruna şiddeti meclise de taşımıştır. Tek başına iktidar olmak için tüm ülkenin kan gölüne dönmesine göz yuman bir iktidardan da başka bir şey beklenmezdi. Bu şiddeti CHP İzmir örgütü olarak kınıyor, halkımızı ve vatanımızı bir kişinin saltanat emellerine kurban vermemek için direnmeye devam ediyoruz."
Partili kadınlar da ellerinde 'AKP şiddetine son' ve 'Cumhuriyete de, kadına da dokunma' yazılı pankartlar taşıdı.
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