CHP İzmir İl Başkanı, siyasetin stresini gitar çalarak atıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel (40), sosyal medya hesabından gitar çalarken çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Evinde bir tane klasik, bir tane de elektro gitarının olduğunu söyleyen siyasetin genç yüzü, beğeni toplayan fotoğrafın hikayesini anlattı. Babası ve halasının da müziğe ilgisinin olduğunu vurgulayan Yücel, 9 yaşındaki oğlu Sarp’ın kendileri gibi enstrümanlara meraklı olduğunu belirtti.

Müziğe çocukluktan bu yana bir ilgisinin olduğunu belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, fırsat buldukça gitar çaldığını söyledi. Çocukluk döneminde Beatles, Cem Karaca, Barış Manço, Moğollar gibi sanatçıları dinleyerek büyüdüğünü vurgulayan Yücel, müzik yaptığını da anlattı. Babasının gençliğinde bateri çaldığını, halasının ise gitara ilgisinin olduğunu kaydeden Yücel, "Ben ilk olarak orta okul dönemimde müzikle ilgilenmeyi, gitar çalmayı aklıma koymuştum. Ancak başlamak için ortaokul çağının geç olduğu yönünde telkinlerden dolayı o dönemde başlayamadım. Liseye geldiğimdeyse içimdeki müzik aşkına daha fazla karşı koyamadım ve ilk gitarımı alarak, ilk ciddi adımı attım. Üniversiteyi kazandıktan sonra başladığım hukuk fakültesinde, arkadaş çevremle birlikte hem çalmaya, hem de söylemeye ilgim daha da arttı ve müzikle iç içe yaşamaya başladım. O yıllarda günde ortalama 7- 8 saat gitar çaldığım, müzik yaptığım günler oluyordu" dedi.

OĞLU DA MÜZİĞE MERAKLI

Üniversiteyi tamamladıktan sonra mesleğe başladığını ve hayatın koşuşturması, yoğunluğunda müziğin biraz ikinci planda kaldığını söyleyen Deniz Yücel, ancak tüm bunlara rağmen müzik tutkusundan hiç vazgeçmediğini dile getirdi. Yücel, şunları söyledi:

"Müzik yapmak ve gitar çalmak benim için yemek, içmek, uyumak gibi bir ihtiyaç. Hayatım boyunca vazgeçmem mümkün değil. Şimdide oğlumun müziğe karşı bir ilgisi var ve bizde ailesi olarak onu destekliyoruz. 9 yaşındaki oğlum Sarp da 1 yıldır bateri dersleri alıyor, yakın zamanda piyano kurslarına başladı. Eskisi kadar sık olmasa da fırsat buldukça gitar çalmaya devam ediyorum. Bu aralar müziğe biraz daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hatta bu yakınlarda yeni bir gitar almayı planlıyorum. Sosyal medyada paylaştığım fotoğrafı da geçtiğimiz hafta sonu bir müzik mağazasında gitar denerken ben farkında olmadan eşim Gönenç Bilgen Yücel çekmiş."



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