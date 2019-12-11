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CHP, istifa eden ünlü oyuncudan, ihraç istemiyle savunma istemiş

CHP Muğla İl Başkanlığı'nın daha önce parti üyeliğinden istifa eden sinema ve dizi oyuncusu Yiğit Dören'den (42) kesin ihraç istemiyle savunma istediği ortaya çıktı. Dören, "Böyle bir komediyle karşılaşmadım" derken, İl Başkanı...

GENEL 11.12.2019, 21:02
CHP Muğla İl Başkanlığı'nın daha önce parti üyeliğinden istifa eden sinema ve dizi oyuncusu Yiğit Dören'den (42) kesin ihraç istemiyle savunma istediği ortaya çıktı. Dören, "Böyle bir komediyle karşılaşmadım" derken, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, e-devlet üzerinden yapılan istifaları kendilerinin göremediğini belirtip, "Partimize istifasını doğrudan sunmuş olsaydı zaten savunma istemezdik" dedi.

Muğlalı ünlü dizi oyuncusu Gülnihal Demir'in kendisi gibi oyuncu olan oğlu Yiğit Dören'den, üyesi olduğu CHP Muğla İl Başkanlığı, yerel seçimlerde tekrar aday olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün yerine bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Behçet Saatcı'yı desteklemesi nedeniyle yazılı savunma istedi. Dören'e gönderilen CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Nihal Anlı Coşkun imzalı yazıda, "Yerel seçim sürecinde sosyal medya hesabınızda Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı'nın seçim afişleri ile mitinglerini paylaştığınız ve destekleyici propaganda yaptığınız, bu şekilde üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğunuz, parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalıştığınız, partinin temel ilkelerine aykırı çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunduğunuz iddia edilerek, parti tüzüğümüzü ihlal ettiğiniz iddiasıyla hakkınızda, 'kesin çıkarma cezası' verilmesi istemiyle tedbirli olarak disiplin soruşturması başlatılmıştır" denildi.

'BÖYLE BİR KOMEDİ GÖRMEDİM'

Evli, 1 ve çocuk babası Yiğit Dören ise CHP üyeliğini, 2 Kasım 2019 tarihinde e-devlet üzerinden sonlandırdığını belirterek, "Böyle bir komedi görmedim" dedi. Dören, şöyle dedi:

"Yıllardan beri, hiçbir zaman siyasi rengini saklayan biri olmadım. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde, şu anki mevcut yönetimin çalışma şeklini beğenmeğim için bağımsız belediye başkan adayı Behçet Bey'i destekledim. Sosyal medyada ve dost sohbetlerinde bunu saklamadım. CHP'den savunmam istendi. Savunmayı kabul etmiyorum. Savunma isteyeceklerine neden böyle bir tavır içine girdiğimi anlamaları gerekiyor. 2 Kasım 2019 tarihinde e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliğimi sonlandırdım. İstifa etmemden sonra İl Disiplin Kurulu tarafından bana bir savunma yazısı ulaştı. Kendilerine cevap olarak gönderdiğim açıklanmamda, 'Siz beni partiden atamazsınız. Ben zaten istifa ettim' dedim. Partiden istifa ettiğimden bihaber olup, böyle bir savunma yazısının tarafımdan istenmesi şaka gibi. Bu zamana kadar birçok dizide ve sinema filminde oynadım. Böyle bir komediyle karşılaşmadım. Parti üyesi olmam, görmüş olduğum yanlışları görmezden, duymazdan gelmem anlamına gelmiyor."  

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ise, e-devlet üzerinden yapılan istifaları kendilerinin göremediklerini belirtip, "Partimize istifasını doğrudan sumuş olsaydı zaten savunma istemezdik" diye konuştu.
 

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