CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDAN SUÇ DUYURUSU...

Haber: Özden ATİK - İdris TİFTİKÇİ, İstanbul

CHP İstanbul Gençlik Kolu Başkanı Kenan Otlu, sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle aleyhine haber yapan bazı gazeteler hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı temsilen İl Başkanı Cemal Canpolat'ın da "şikayetçi" olarak yer aldığı dilekçede, söz konusu yayınları yapan üç gazetenin genel yayın yönetmeni "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı Kenan Otlu, kendisini destekleyen CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve bazı partililerle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. "Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik için susmayacağız" yazılı pankart açan ve Atatürk resmi taşıyan CHP'liler, suç duyurusu öncesinde basın açıklaması yaptılar. Kendisi hakkında yayın yapan medya kuruluşlarını eleştiren CHP Gençlik Kolu Başkanı Kenan Otlu, "Cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye sahip gençler olarak bizler bugün sokaklardayız. Yarın da sokaklarda olacağız. Başkanlığa ve tek adamlığa geçit vermemek için kapı kapı çalışacağız" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da "Haksız, yalan ve yanlış haberlerle ilgili arkadaşımızı hedef gösteren, her akşam televizyona çıkıp yalan ve yanlış bilgi verenler hakkında suç duyurusunda bulunmak için bugün burdayız. Gençlik Kolu Başkanımızın attığı tweet'in altına İstanbul İl Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak altına imzamızı koyuyoruz" diye konuştu.

SAVCILIĞA ŞİKAYET DİLEKÇESİ SUNDULAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde, CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı Kenan Otlu'nun yanısıra CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı temsilen İl Başkanı Cemal Canpolat "şikayetçi", üç gazetenin genel yayın yönetmeni ise "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. Kenan Otlu'nun bir tweet'nin söz konusu medya kuruluşlarında "iç savaş çağrısı yapıldığı" şeklinde asılsız haber yapıldığı belirtiliyor. Şüphelilerin, "Hakaret", "İftira", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Görüntü

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-Kenan Otlu'nun konuşması

-Cemal Canpolat'ın konuşması

-Genel ve detaylar...