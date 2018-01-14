CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na soruşturma başlatıldı(EK BİLGİLERLE)

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma açılmasının ardından Kaftancıoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Edinilen bilgiye göre, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda terör propagandası yaptığı iddia edilerek ihbarda bulunuldu. Söz konusu paylaşımları incelemeye alan başsavcılık, paylaşılan tweetleri tutanak altına alarak Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı. CHP il Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, "PKK ve DHKP-C propagandası", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CANAN KAPTANCIOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşmanın ardından Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kaftanoğlu açıklamasında, "Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır." ifadelerini kullandı.

