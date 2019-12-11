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CHP, İBB imar komisyonunundaki üyesini değiştirdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grubu, imar komisyonundaki bir üyesini değiştirdi. CHP, imar komisyonuna, daha önce aynı komisyonda yaklaşık 10 yıl görev yapan Mahmut Sedat Özkan’ı yeniden getirdi. İmar Komisyonu’nda,...

GENEL 11.12.2019, 17:07
CHP, İBB imar komisyonunundaki üyesini değiştirdi
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grubu, imar komisyonundaki bir üyesini değiştirdi. CHP, imar komisyonuna, daha önce aynı komisyonda yaklaşık 10 yıl görev yapan Mahmut Sedat Özkan’ı yeniden getirdi.
İmar Komisyonu’nda, İBB Meclisi’ndeki çoğunluğa göre 5 AK Parti'li, 3 de CHP’li üye bulunuyor. CHP grubu, nisan ayında İBB Meclisi’nde yapılan seçimle oluşturulan imar komisyonundaki bir üyeyi değiştirdi. Buna göre, imar komisyonundaki CHP’li Süleyman Uluocak komisyon üyeliğinden istifa etti. Yerine CHP’li meclis üyesi Mahmut Sedat Özkan getirildi.
İstanbul ile ilgili imar planlarının onaylanması, imar planlarının değiştirilmesi, parsel bazında yapılması teklif edilen plan tadilatlarında imar komisyonu son derece etkin rol oynuyor. Belediye meclisi, imar ile ilgili her türlü teklif önce imar komisyonuna havale eder. Komisyon teklifi inceler ve raporunu hazırlayarak yeniden Meclis’e sunar. İstisnalar olmakla birlikte Meclis, imar raporlarını komisyondan geldiği şekliyle onaylar. Nadiren de olsa komisyon raporlarında, Meclis görüşmeleri sırasında da değişiklik yapılabilir ya da komisyona geri çekilebilir.
Belediyelerin en etkin ve en popüler komisyonu olan imar komisyonu, aynı zamanda iş yoğunluğu çok fazla olan komisyondur.
İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ
İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol (AK Parti), Başkan Vekili Osman Demir (AK Parti), raportör Eyüp Dursun (AK Parti), üyeler Zeynel Abidin Okul (AK Parti), Mustafa Nuri Kalyoncu(AK Parti), Hatice Ülkü Özer (CHP), Resul Emrah Şahan (CHP), Mahmut Sedat Özkan (CHP)  
MAHMUT SEDAT ÖZKAN KİMDİR
Sedat Özkan 1959 Doğubeyazıt doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Kadastro Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1982-1983 yılları arasında Bursa DSI 1. Bölge Müdürlüğü’nde işe başladı. 1983-2009 yılları arasında İBB, Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece Belediyelerinde harita mühendisi, şef, müdür ve başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2009-2014 yılları arası İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Küçükçekmece Belediyesi meclis üyeliği, 2014-2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Eyüpsultan Belediyesi meclis üyeliği yaptı. 2019 seçimlerinde Küçükçekmece’den yeniden İBB meclis üyesi seçildi. Halen Küçükçekmece Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevini de sürdüren Özkan, evli ve iki çocuk babası.

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