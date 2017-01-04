CHP heyeti Reina katlimaında hayatını kaybedenler için dua etti, çelenk bıraktı

Özgür ALTUNCU - Taner YENER/İSTANBUL, () CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın çağrısıyla bir araya gelen İstanbul'daki 14 CHP'li İlçe Belediye Başkanı terör saldırısına hedef olan Reina'yı ziyaret etti. Katliamın yaşandığı Reina'nın girişine çelenk bırakan CHP'liler hayatını kaybedenler için dua etti.

CHP Heyeti adına açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, saldırıda çok sayıda yabancının hayatını kaybettiğini hatırlatarak, " Onları koruyamadığımız için ülkemiz adına özür diliyorum" dedi. CHP olarak hiç kimsenin inancına, etnik yapısına göre siyaset yapmadıklarını söyleyen Canpolat, " Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü sonuna kadar savunacağız. Bütün terör örgütlerine inat CHP olarak teröre karşı mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz"diye konuştu. Canpolat, CHP'nin yüzünün Batılı değerlere dönük olduğunu, aksi yöne dönülmesine müsade etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DEVRİYE GEZİYOR

Bu arada Reina önünde polisin aldığı tedbirler sürüyor. Özel hareket polisleri Muallim Naci Caddesi üzerinde devriye gezerken, özellikle yabancı basın mensuplarıNIN Reina önündeki yayınları sürüyor.

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