CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Marmaris'te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na katılmak üzere ilçeye geldi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris Belediyesi ve CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na, katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte saat 23.30 sıralarında karayoluyla Marmaris'e geldi. Toplantının düzenleneceği otele geçen Kılıçdaroğlu'nu kalabalık bir grup karşıladı. Tatil yapan bir çiftin 4 yaşındaki Bersu adlı kızının, otel giriş kapısında 'Kemal dede' demesiyle Kılıçdaroğlu küçük kıza doğru yönelerek kucağına aldı. Küçük Bersu'yu sevdikten sonra otele doğru yönelen Kılıçdaroğlu, kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı. Genel başkan ile öz çekim yapmak isteyenlere ise korumalar tarafından müsaade edilmedi. Kılıçdaroğlu, otelde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra dinlenmek üzere odasına çıktı. Kılıçdaroğlu'nun yarın sabah ve öğleden sonra Anadolu medyasıyla düzenleyeceği dört saatlik toplantı sonrası karayolu ile Dalaman Havalimanı'na, orandan da özel jetle Ankara'ya döneceği öğrenildi.

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