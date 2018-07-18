CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, twitter hesabından paylaştığı, karikatür nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'lü 4 öğrencinin mezuniyet töreninde taşıdıkları tutuklanmalarına neden olan 'Tayyipler Alemi' adlı karikatürü, "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" ifadelerini kullanarak, twitter hesabından paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu TBMM'de dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada da "Taşıdıkları pankartların hiçbirisinde şiddet yoktur, hakaret yoktur. Ancak zeka vardır. Ama zeki değilsen, ben sana ne söyleyeyim kardeşim. ODTÜ’de herkes birbirine ‘hocam’ der. Kantincisi de ‘hocam’ der. Çünkü kimse kimseden üstün değil, herkesin birbirinden öğreneceği şeyler vardır. Ayrıca ne reise ne de başkana tahammül ederler. Değerli arkadaşlarım Penguen dergisinde 13 yıl önce yayınlanan bir karikatürü taşıyor ODTÜ’lüler. 13 yıl önce yargılanmış, beraat edilmiş. Kararı veren hakim hukukun üstünlüğüne göre karar vermiş. İncitici, endişe verici de olabilir. Hitler de böyleydi, eleştiriye tahammül edemezdi. Sen eleştiriye tahammül edeceksin kardeşim. Bak koyuyorum Twitter hesabına, ne yapacaksın bakalım" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından bazı CHP milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından aynı karikatürü paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kılıçdaroğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlattı.