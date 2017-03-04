CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de (4)

İGC'Yİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretindeki son adresi İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) oldu. Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada açıklamalarda bulundu. Şehit gazeteci Hasan Tahsin'in sadece İzmirlilerin değil, bütün Türkiye'nin onuru olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Onu yaşatmak sizin göreviniz olduğu kadar, bizim de bir görevimiz. Ama gazeteci ve gazeteciler açısından bakıldığında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Hapishanelerde 150'yi aşkın gazeteci varsa, o ülkede bir demokrasi sorunu var demektir. Bu sorunun aşılması lazım. Hele hele aylarca hapishanelerde tutacaksınız, iddianame bile hazırlayamayacaksınız. Gazetecilerin özgürce çizmelerini, yorum yapmalarını arzu ederiz. Gazetecilerin özgür olmadığı ülkenin haber alma kanalları tıkanmıştır. Gazetecilerin özgürce eleştirdiği bir ortamda denetleme olur. Gazetecilerin özgürlüğünü önemli buluyoruz. Bunun için bunu her ortamda söylüyoruz" dedi.

SİNAN OĞAN'A SALDIRIYI KINADI

Almanya'nın iki bakanın konuşmasını engellemesini de eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir anlamda onlara dolaylı konuşma yasağı getirilmesi kabul edilecek durum değildir. Herkese demokrasi dersi veren ülkede bunun yapılması doğru değil. Aynı oranda Sinan Oğan'a yapılan saldırı da kabul edilemez. Bir siyasetçinin konuşamayacağı ortamı yaratırsanız, baskı ve şiddet uygularsanız, kaybeden Türkiye olur. Bu bağlamda burada bulunma, bana bu düşüncelerimi ifade etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Medyanın 4'üncü güç olarak tanımlandığını da söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün medyanın kamu adına görev yaptığına inanıyorum. Halkın gözü ve kulağıdır. Bizim belki duymak istemediğimiz, ama kamuoyunun duyması gereken haberleri yaparlar. Politikacılar, o zaman haksızlık yapmamaya özen gösteriler. Ya gazeteci yazarsa diye bir duyguyu politikacılar taşımalıdır. Yazı yazanlar hapise atılıyor. El birliğiyle bunu aşmak hepimizin görevidir" dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretinin anısına şehit gazeteci Hasan Tahsin heykeli hediye etti.

Kılıçdaroğlu bu ziyaretinin ardından programına son verip, havalimanına gitmek üzere İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI