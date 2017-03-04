CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de (2)

ROMAN SENFONİ ORKESTRASINDAN KONSER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki programı kapsamında Büyük Roman Buluşması'nı gerçekleştirdi. Fuar Kültürpark'ta, ilk olarak Roman derneklerinin yöneticileriyle buluştu. Onların sorunlarını ve önerilerini dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından "İlle de demokrasi olsun" sloganıyla Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Romanların coşkuyla karşıladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Romanlardan oluşan Tepecik Senfoni Orkestrası konser verdi.

'OLURSA DEMOKRASİ OLSUN'

Konseri dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sahneyi çıkıp tüm orkestra üyelerini tebrik etti. Ardından Romanlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "STK'ların sorunlarınızı dinledik. İşsizlik en temel sorun. Sosyal devlet gereğini yerine getirmiyor. Sosyal Devlet hayata geçirsek işsizlik sorununu çözeriz. Sosyal devletin gereklerini yerine geteren tek parti CHP'dir. Daha önce geldiniz 'Bizim parlamentoda temsilcimiz yok' dediniz. Ben sizlere söz verdim. Roman kardeşimizi aday göstereceğim dedim ve Özcan Purçu seçildi. Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti. Özcan Purçu kardeşimiz milletvekili oldu, Meclis Başkanlık Divanı'nda görev aldı. Aynı zamanda altında kırmızı plakalı araç oldu. Ama Özcan Purçu'yu bu noktaya taşıyan ben değilim Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'in kendisidir. Eğer Cumhuriyet olmasaydı, Özcan Purçu okuyamazdı, milletvekili olamazdı. Kemal Kılıçdaroğlu, okumayacaktı, genel başkan olamayacaktı. İşte bunun için Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e sahip çıkmanız gerekiyor" dedi. Cumhuriyet'in temel özelliklerinden birisinin de vatandaşlar arasında ayrım yapmamak olduğunu, hizmetlerin eşit sunulması gerektiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde önerilerinizin tamamı yerine getirildi. Siz yeter ki siyasete ilgi gösterin, doğruların arkasında durun. Referandum yapılacak. Az önce söyledik Cumhuriyet'e sahip çıkın diye. Cumhuriyet'e sahip çıkmak için en temel görev, 16 Nisan'da sandığa gidip Cumhuriyet'i korumak adına 'Hayır' oyunu vermektir. Birlikte yaşamak için, aç insan, işsizlik olmasın istiyorsanız, hayırlı bir iş yapın 'Hayır' oyu verin. Olursa demokrasi olsun. Hep birlikte hayırlı bir iş yapalım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Roman buluşması sona erdi.

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