CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ın acı günü

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın, Samsun'un Havza İlçesi'nde yaşayan amcası Fikret Tezcan hayatını kaybetti. Bülent Tezcan, bugün düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Samsun'un Havza İlçesi'nde yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gören emekli polis memuru amca Fikret Tezcan için bugün Havza Kevser Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP milletvekilleri Kemal Zeybek, Kadim Durmaz, Barış Karadeniz, Mustafa Tuncer, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Fikret Tezcan ilçe mezarlığında toprağa verildi. Bülent Tezcan, törende taziyeleri kabul etti.



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