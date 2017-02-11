CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, 'Hayır' konulu söyleşiye katıldı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, referandumda başkanlık sistemine 'hayır' çıkması için mahalle mahalle gezerek vatandaşları bilgilendirmek gerektiğini söyledi.

Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet Salonu'nda bugün saat 18.00'de Birleşik Haziran Hareketi Güzelyalı Meclisi tarafından düzenlenen 'Yeni bir başlangıç için hayır' konulu söyleşiye CHP Genel Başkanı Selin Sayek Böke konuşmacı olarak katıldı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı söyleşide konuşan Böke, "Bizi yalnız hissettirmeye çalışanlara karşı yalnız olmadığımızı birbirimize hatırlatmak, bence bu dönemde kendimiz için de Türkiye için de yapacağımız en kıymetli şey olacaktır. Çünkü o yalnızlık hissi insanı içine kapatan, kendisiyle birlikte toplumu da içine kapatan ve dünyadan kopartan sürecinin en önemli araçlarından biridir. O yüzden bu dönemde hayır dediğini bildiklerinizle beraber, hayır demeyenlerin yanına birlikte gitmek, mutlaka bu düzeni değiştirmek için yapmamız gereken en temel ve en önemli sorumluluk diye düşünüyorum. Kendi içimizde konuşmamalıyız, ama birbirimizle konuşmalıyız ve birbirimizle konuşarak sesimizi çoğaltıp bu çoğalan sesi de bizim olmayan mahallelere yayıp; esasında biz siz değil, hepimiz olduğumuzu yeniden hatırlatmalıyım. Çünkü bizim hissettiğimiz bu korku ve baskı esasında sanki biz ve siz varmış hissini bize dahi pekiştiren bir Türkiye ortaya çıkarttı. Oysa biliyoruz ki; hepimizin ortak kararı biz siz olmayan, hep birlikte olan bir Türkiye'nin ortağı olmak, onun için de bize, biz siz ayrımı yapanlara çok önemli bir görev düşüyor. O da birlikte olduğumuzu yeniden hatırlatmak" dedi.

Söyleşiye katılanlara teşekkür eden Böke, salondan ayrıldı.

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