CHP Gençlik Kolları üyesi Samet Sarı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı



Özden ATİK / İSTANBUL, () SOSYAL medyadaki paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi, 21 yaşındaki Samet Sarı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hakkında savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarılan Samet Sarı bugün İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne getirildi. Marmara Üniversitesi'nde lisans öğrencisi olduğunu belirten Sarı ifadesinde, söz konusu Twitter hesabının kendisine ait olmadığını belirterek suçlamayı kabul etmedi.

"PROFİL ŞÜPHELİYE AİT"

Ancak mahkeme, şüphelinin Twitter'da belli bir süreklilik gösteren ve Cumhurbaşkanı'na IŞİD terör örgütü mensubu gibi takdim eden paylaşımlarının Cumhurbaşkanı'nın şahsını ve makamını tahkir etme amaçlı olduğu, şüphelinin soruşturma aşamasındaki ifadelerinde profilin kendisine ait olmadığını iddia etmesine rağmen 2011'de açılan 3 bin 200 takipçisi olan profilin şüpheliye aidiyetinde hiçbir tereddüt bulunmadığını belirtti. Mahkeme şüphelinin tweet'lerine yer vererek paylaşımların kin ve nefret içerdiği, aşağılayıcı ve hakaret niteliğinde olduğu, atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğunu belirterek tutuklanmasına karar verdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

CHP Maltepe Gençlik Kolları Üyesi Samet Sarı, hakkındaki soruşturma üzerine 15 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcılarından Yasemin Baba'ya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliği ise Samet Sarı hakkında adli kontrol kararı vermişti. Bu karara savcının itiraz etmesi üzerine Sarı hakkında 16 Şubat'ta yakalama kararı çıkarılmıştı. Sarı'nın avukatı Efkan Bolaç ise yakalama kararına itiraz etmiş, ancak itiraz reddedilmişti.

