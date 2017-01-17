CHP'den Zeytinburnu Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu





Enver ALAS/İSTANBUL, () CHP'liler, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan bina çökmesiyle ilgili Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile diğer belediye yetkilileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan, "1999 depreminde ağır hasar almış bu bina daha sonra içerisinde yaşayanlar tahliye edilmesine rağmen neden yıkılmamış veya yıktırılmamıştır. Sorunun düğüm noktası buradadır" dedi.

CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan ile CHP'li 11 Belediye Meclis Üyesi, Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın çökmesiyle ilgili, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile diğer belediye yetkilileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlamalarıyla savcılığa şikayette bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na dün suç duyurusunda bulunan CHP'liler, Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nda bugün konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan ile partililerin hazır bulunduğu toplantıya, çöken binanın çevresinde bulunan ve güvenlik nedeniyle boşaltılan 21 binada oturan bazı sakinler de katıldı. Metin Doğan, geçtiğimiz Cuma günü çöken binanın 1999 depreminden sonra hasar alarak 'riskli' ilan edilen 3 bin 600 yapıdan biri olduğunu ve bu nedenle binadaki yaşayanların tahliye edildiğine dikkat çekti.

BELEDİYEYİ SUÇLADI

Binanın zamanında yıkılmama nedeniyle belediyenin ihmal ve kusuru olduğunu öne süren Doğan şunları söyledi:

"1999 depreminde ağır hasar almış bu bina daha sonra içerisinde yaşayanlar tahliye edilmesine rağmen neden yıkılmamış veya yıktırılmamıştır. Sorunun düğüm noktası buradadır. Öylesine suç ve suçlu kendisini ele vermektedir. Binanın altında ATM'ler başta olmak üzere ruhsatlı ve ruhsatsız işyerleri faaliyetlerine devam etmiştir. Yerel yönetim ihmali sadece oradaki mülk sahiplerine zarar vermemiş, binanın önünden geçen 1'i çocuk olmak üzere 2 kişinin ölümüne ve 17 kişinin de yaralanmasına neden olmuştur. Ayrıca bu çöküntü ve sarsıntı nedeniyle binanın etrafında bulunun 21 yapı olumsuz etkilenmiş, bunlarda oturanlar da tahliye edilmiş, kendilerine gerçekçi çözüm iletilememiştir."

"BU ACILAR TEKRAR YAŞANMASIN"

Yaşanan olaydan ders çıkarılması gerektiğini ifade eden CHP İlçe Başkanı Doğan, suç duyurusunda bulunmalarının bir başka amacının da bu tür acıların tekrar yaşanmaması olduğunu vurguladı. Doğan, CHP'li 11 Belediye Meclis Üyesi ile birlikte, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile diğer belediye yetkilileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlamalarıyla savcılığa şikayette bulunduklarını açıkladı.

BOŞALTILAN BİNALARDA YAŞAYANLARIN 'MAĞDURUZ' TEPKİSİ

7 katlı çöken binanın çevresinde bulunan 21 binada oturanların güvenlik nedeniyle evlerini tahliye edenler de yaşanan olayın ardından mağdur olduklarını dile getirdiler. Toplantıya katılan bazı sakinlerden kimi kaymakamlığın gösterdiği öğretmenevi, lokal gibi yerlere yerleştirildiğini kim ise şimdilik yakınlarının yanında kalmak zorunda olduklarını ifade etti.

"RAPOR PAZARTESİYE ÇIKAR"

Olaydan sonra evini tahliye ederek kardeşinin yanında kaldığını belirten Cafer Tüydaş, binanın zamanında yıkılması halinde facianın yaşanmayacağını çevredeki evlerin de bundan etkilenmeyeceğini belirtti. Bütün düzenlerinin bozulduğunu kaydeden Tüydaş, "Bugün belediye'ye gittim. Yetkililer numuneler alarak rapor hazırlıyorlarmış. Raporların önümüzdeki pazartesiye kadar çıkacağını ve o gün net birşey söyleneceğini belirttiler" diye konuştu.

"EŞYA ALMAK İÇİN GİRMEMİZE İZİN VERİYORLAR"

Eşi ve 2 çocuğuyla öğretmenevine yerleştirilen Tülay Karataş ise çocuğunun TEOG sınavına hazırlandığını ancak olay sonrasında psikolojisinin bozulduğunu aile zor durumda olduklarını söyledi. Yetkililerin kendilerine destek çıkmadığını önü süren Karataş, "Evimiz mühürlü. Eşya almak için ancak izin alarak içeri girip çıkıyoruz. Ne olacağımız belli değil. Hiçkimse bize destek olmuyor" dedi.

BİNALARDAN NUMUNE ALINIYOR

Öte yandan boşaltılan 21 binada görevlilerin incelemeleri devam ediyor. Görevlilerin numune aldıkları çalışmalar nedeniyle çöken binanın enkazının kaldırılma çalışmalarının şimdilik durdurulduğu öğrenildi. Enkazın çevresi ise panellerle kapatılmış durumda. Ayrıca, evlerine eşya almak için girmek isteyenler de imza karşılığı zabıtanın refakatıyla girip ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

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