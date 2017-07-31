CHP'den müftü nikahına tepki

CHP Kadın Kolları, müftülüklere resmi nikah yetkisi veren kanun tasarısına tepki gösterdi. CHP Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Nurşen Balcı, "İktidarın müftülüklere de, resmi nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısını tekrar tekrar gündeme getirmesi, yaşamakta olduğu çöküşü, sistematik tehditlerle bertaraf etmeye çalışmasıdır. Mevcut şartlarda, Türkiye'de evlendirme memuru sayısında bir sorun yoktur. Buna rağmen müftülüklere de bu yetkinin verilmesi sosyal hayata dini tahakkümün dayatılması içindir" dedi.

Müftülüklere resmi nikah yetkisi veren yasa tasarısına CHP tepki gösterdi. CHP Kadın Kolları 81 ilde aynı anda basın açıklaması gerçekleşti. Ortak metnin okunduğu basın toplantısı İzmir'de CHP il başkanlığı binasında yapıldı. Toplantıda ortak metni okuyan CHP Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Nurşen Balcı, Türkiye'nin gündeminde daha önemli sorunlar olduğunu belirterek, "Yapılacak hiçbir iş kalmamış gibi, iktidar yine nikâhı kimin kıyacağı ile uğraşmaya başladı" dedi.

"ÇOCUK GELİNLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Müftülüklere resmi nikah yetkisi verilmesinin gaflet olduğunu ileri süren Balcı, "İktidarın müftülüklere de, resmi nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısını tekrar tekrar gündeme getirmesi, yaşamakta olduğu çöküşü, sistematik tehditlerle bertaraf etmeye çalışmasıdır. Mevcut şartlarda, Türkiye’de evlendirme memuru sayısında bir sorun yoktur. Buna rağmen müftülüklere de bu yetkinin verilmesi sosyal hayata dini tahakkümün dayatılması içindir. Türkiye’de çocuk istismarlarının ve tecavüzlerin büyük çoğunluğunun dini nikah kisvesi altında yapıldığı düşünüldüğünde bu tasarının nasıl bir gaflet olduğu daha rahat görülecektir. 12 yaşında imam nikahına, 6 yıl sonra imamın kıydığı resmi nikaha, çocuk gelinlere izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Müftülük makamının İslam ile özdeş olduğunu, resmi nikahın müftülerce kıyılabilmesinin önünün açılmasının Türkiye’deki aile yapısına dini bir dayatma olduğunu belirten Balcı, "Bu topraklar dinine sahip çıkan, geleneklerine ve göreneklerine bağlı olan insanların evidir. Bu insanların yüzde 90’dan fazlası zaten Müslümandır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devleti’dir. Hukuk devleti olmakla, kadınlar evlenirken Medeni Kanunla hakları güvence altına alınmıştır. Evlilik akdinin müftülerce yapılmasının önünün açılması din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmasıdır. Bu da laiklik ilkesine aykırıdır" dedi.

Tasarıya endişe ile baktıklarını belirten Balcı, "İktidar bu ve bunun gibi uygulamalarla laik düzeni yavaş yavaş ve sinsice yok etmeye çalışmaktadır. Bir arada yaşamamızı sağlayan laikliğe açılan her gedik, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirecektir. Bugün daha net görüyoruz ki siyasi iktidarın son yıllarda 'dava' dediği şey laik düzenin yıkılması davasından başka bir şey değildir" diye konuştu.



FOTOĞRAF