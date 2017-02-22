CHP'den gençlerden 'Büt'lü propaganda

İZMİR, () - İZMİR'de CHP'li gençler, Buca ve Bornova'daki üniversitelerde referandum çalışması yaptı. CHP'li gençler, üniversitede final sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin girdiği 'telafi sınavı' anlamına gelen bütünlemeden yola çıkarak tasarladıkları üzerinde, 'Bu seçimin Büt'ü yok' yazılı broşürü dağıttı.

CHP'nin gençlik örgütü, Ege Üniversitesi ile Dokuz Eylül Ünivesitesi'nde dersten çıkan öğrencilere referandum için broşür dağıttı. Gençlerin kendi tasarladıkları broşürün üzerinde 'Geleceğine sahip çık', 'Bu seçimin Büt'ü yok', 'Hadi hayırlısı' yazıları yer aldı. CHP'li gençler, okulun demirparmaklıklarına da bu içerikte pankartlar astı.

CHP Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Sinan Sarıküse, ikametgahı İzmir dışında olan üniversite öğrencilerine adreslerini buraya taşımaları çağrısında bulunduklarını belirterek, "Gençlere, askı listeleri ile seçmen kütüğüne yapılacak itirazların ve seçmen kayıtlarının adresten sorgulanması için son gün olan 26 Şubat'ı hatırlatıyoruz. Misafir öğrencilerden ikamegahlarını buraya almalarını ve mutlaka oy kullanmalarını istiyoruz" dedi.

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