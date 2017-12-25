CHP Buca Kadın Kolları'nın kongresinde sandığa tekme

İZMİR, () - İZMİR'de, CHP Buca Kadın Kolları'nın dün düzenlenen kongresinde Arzu Başak, Hülya Altun, Hicran Ada, ve Gülay Yıldırım yarıştı. Oy kullanma işlemi sürerken, kadınlar arasında tartışma çıktı. Bir kadın, sandığa tekme atınca içindeki zarflar ortalığa saçıldı.

CHP Buca Kadın Kolları'nın kongresinde, Buca İlçe Seçim Kurulu'nun oy kabini vermemesi nedeniyle masalar üzerinde sandalyeler yan yana dizilerek, kabin oluşturuldu. Kongrede oy kullanma işlemi devam ederken, kadınlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kadın partili, sandığa tekme atınca, sandık devrildi ve içindeki zarflar yere saçıldı. Bunun üzerine kongrenin iptal edilmesini isteyen bazı partililerden gelen itirazların ardından divan üyeleri, devreye girdi. Adayları bir araya getiren divan kurulu, yapılan görüşme sonunda kongreyi devam ettirdi.

Öte yandan kongre salonu önünde kadınlara destek vermek için gelen erkek partililer arasında da bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavga büyüyünce olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekiplerin gelmesiyle tartışma sona erdi. 367 kişin oy kullandığı seçimi Hülya Altun kazandı.

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