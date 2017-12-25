Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

CHP Buca Kadın Kolları'nın kongresinde sandığa tekme

İZMİR, () - İZMİR'de, CHP Buca Kadın Kolları'nın dün düzenlenen kongresinde Arzu Başak, Hülya Altun, Hicran Ada, ve Gülay Yıldırım yarıştı. Oy kullanma işlemi sürerken, kadınlar arasında tartışma çıktı. Bir kadın, sandığa...

CHP Buca Kadın Kolları'nın kongresinde sandığa tekme

İZMİR, () - İZMİR'de, CHP Buca Kadın Kolları'nın dün düzenlenen kongresinde Arzu Başak, Hülya Altun, Hicran Ada, ve Gülay Yıldırım yarıştı. Oy kullanma işlemi sürerken, kadınlar arasında tartışma çıktı. Bir kadın, sandığa tekme atınca içindeki zarflar ortalığa saçıldı.
CHP Buca Kadın Kolları'nın kongresinde, Buca İlçe Seçim Kurulu'nun oy kabini vermemesi nedeniyle masalar üzerinde sandalyeler yan yana dizilerek, kabin oluşturuldu. Kongrede oy kullanma işlemi devam ederken, kadınlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kadın partili, sandığa tekme atınca, sandık devrildi ve içindeki zarflar yere saçıldı. Bunun üzerine kongrenin iptal edilmesini isteyen bazı partililerden gelen itirazların ardından divan üyeleri, devreye girdi. Adayları bir araya getiren divan kurulu, yapılan görüşme sonunda kongreyi devam ettirdi.
Öte yandan kongre salonu önünde kadınlara destek vermek için gelen erkek partililer arasında da bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavga büyüyünce olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekiplerin gelmesiyle tartışma sona erdi. 367 kişin oy kullandığı seçimi Hülya Altun kazandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,