CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır oldu

CHP Aydın İl Kongresi'nde tek aday olan Ali Çankır başkan oldu. Mevcut İl Başkanı Bayram İnci'nin aday olmadığı kongrede çarşaf liste, blok liste gerginliği yaşandı.Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen CHP Aydın İl Kongresi'ne CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Milletvekilleri Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Yıldız, Konya Milletvekili Mustafa Yusuf Bozkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, ilçe belediye başkanları, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi İl Başkanları ve partililer katıldı.Divan Başkanlığını yapan Konya Milletvekili Mustafa Yusuf Bozkurt, CHP tüzüğünde çarşaf liste yer almasına rağmen, blok liste ile gelen önergeyi oylamaya sundu. Seçime blok liste ile gidileceğinin açıklanması üzerine bazı delegeler divana itirazda bulundular. Yaşanan gerginliğin artması üzerine divan başkanı geri adım atarak delegeleri tek tek bilgisine başvurdu. Sonuçta 377 delege blok liste olsun derken, 161 delege ise çarşaf liste olsun dedi."PARTİMİN NEFERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"Ali Çankır'ın tek aday olarak katıldığı kongrenin açılışında konuşan mevcut CHP İl Başkanı Bayram İnci, aday belirleme sürecinde yaşanan gelişmeleri kürsüden sert bir dille eleştirdi. İnci, "2,5 yıllık Efeler İlçe Başkanlığı ve 2 yıllık Aydın İl Başkanlığı dönemlerinde hiç kimseden icazet almadan başarıyla çalışıp partimizi en üst noktaya getirdik. Bugün CHP'nin Aydın'daki oy oranı yüzde 41. Bugün aday olan arkadaşımızın yüzde 50 oy hedefine fırsat vermek için aday olmadım. Örgütten sorumlu il başkan yardımcısı olmasına rağmen mazeret bildirip hiçbir toplantıya katılmayan bu arkadaşımızın bizimle paylaşmadığı projelerini merakla bekliyorum. Umarım 2019 seçimlerine daha fazla vakit ayırır. Biz parti içinde iktidar olmayı değil, partimizin iktidar olmasını benimsedik. Bundan sonra da partimin bir neferi olmaya devam edeceğim" dedi.Yapılan kongrede CHP'nin yeni il başkanı Ali Çankır olurken, yönetim kurulu ise; Aylin Ambarlı, Ferah Bahar, Mustafa Bülent Bakırlı, Efe Başdemir, Nedim Can, İbrahim Çavdar, Hayriye Dalfidan, Serkan Doğan, Fikret Ercan, Ercan Gümüş, Mustafa Güneri ,Evrim Güngör, Habibe Gürer, Selim Gürgün, Okan Kılıç, Yüksel Macaroğlu, Mert Öreroğlu, Zübeyde Sağlam, Mehmet Engin Sürer, Şule Şancı, Aydın Tunç, Ulvi Yıldırımkaraman, Mustafa Yılmaz ve Nurhayat Yılmazer'den oluştu.

FOTOĞRAFLI