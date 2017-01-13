Cezayirli kaçaktan şok iddia: İnsan tacirleri kızımı öldürdü

Ali Can ZERAY / EDİRNE, () - EDİRNE'den yasadışı yollarla geçtiği Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye gönderilen Cezayir asıllı 36 yaşındaki Zahir Muhammet, anlaştıkları miktardan daha fazla para isteyen insan kaçakçılarına bu parayı vermeyince, 11 yaşındaki kızı Meryem'i Meriç Nehri'ne atarak öldürdüklerini öne sürdü.

Cezayirli Zahir Muhammet, 15 gün önce aralarında kızının da bulunduğu bir grupla Edirne'de Meriç Nehri üzerinden botla kaçak olarak Yunanistan'a geçti. Muhammet, kendilerini götüren insan tacirleri ile kızı ve kendisi için 2 bin500 Euro'ya anlaştıklarını belirterek, başından geçenleri anlatırken şok iddialarda bulundu. Muhammet şöyle dedi:

"Yunanistan tarafına geçerken nehrin ortasında bot üzerinde bulunduğumuz sırada anlaştığımız insan tacirlerine 2 bin 500 Euro'yu verdim, ancak tacirler benden 1000 Euro daha istediler. Bu param olmadığını ve veremeyeceğimi söyleyince, kızım Meryem'i nehre attılar. Kızım nehrin sularında kayboldu. Botla Yunanistan'a ulaştığımızda insan tacirleri bizi bırakarak kaçtı. Ben de Dimetoka şehrinde polise gidip başımdan geçeni anlattım. Onlar ile Meriç Nehri'nden insan tacirlerinin attığı kızımı aramaya başladık, ama bulamadık."

SİLAH ZORUYLA BOTLARA BİNDİRİP TÜRKİYE TARAFINA GÖNDERDİLER

Yunanistan'da mültecilerin kaldığı cezaevi gibi bir yerde bir süre tutulduğunu anlatan Zahir Muhammet, Yunan polisinin kendisi ile birlikte 150 kaçağı zorla Türkiye sınırına getirdiğini söyledi. Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında toplandıkları yerde Yunan polisinin kendilerine kötü davrandığını ve bazı kadınları çamaşırları görünecek şekilde insanların içinde aradıklarını ileri süren Muhammet, "Ben bu uygulamaya karşı çıkınca Yunan polisi coplarla beni dövdü. Daha sonra da bizi kayık ve botlara bindirip, Meriç Nehri üzerinden silah zoruyla Türkiye tarafına gönderdiler" dedi.

Türkiye’ye geldiklerinde izde askerlerin kendilerine çok iyi davrandığını, yemek verip ısınmalarını sağladığını anlatan Muhammed, "Allah Türk jandarmasından razı olsun. Burada hastaneye gittim ve Yunanistan polisi tarafından dövüldüğüme dair darp raporu aldım" dedi.

Avrupa'ya gitme hayalini bırakarak İstanbul’da yaşamak istediğini söyleyen Zahir Muhammet, Yunan polisini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) dava açarak şikayet edeceğini ifade etti. Muhammet elindeki kartona da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı sevdiğini yazan dövizle kameralara dönerek, Erdoğan’ı çok sevdiğini anlattı.

Edirne Göç İdaresi Barınma Evi'nde kalan Zahir Muhammet ile ilgili soruşturma sürüyor.

YUNANİSTAN 1 YILDA 3 BİN 500 KAÇAĞI GERİ GÖNDERDİ

Yetkililer, Türkiye ile Yunanistan arasında 2001 yılında imzalanan protokol gereği, kaçakların İpsala Sınır Kapısı'ndan evrakları tamamlanarak Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, geçen yılın Ekim ayından bu yana Yunanistan'ın yakaladığı yaklaşık 3 bin 500 kaçağı yasadışı yollardan Türkiye'ye, insan haklarına aykırı şekilde gönderdiğini söyledi.

SINIRDA 1 YILDA 31 BİN KAÇAK YAKALANDI

Geçen yıl Edirne'den yasadışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isterken, güvenlik güçleri tarafından yaklaşık 31 bin kaçak yakalandı. Aralarında Suriyeli'lerin de bulunduğu kaçakların, bazıları Türkiye'de kalırken bazıları ülkelerine gönderilmek üzere, işlemleri için Edirne'de bulunan İl Göç İdaresi Barınma Evi'nde tutuluyor.

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