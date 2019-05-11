Cezasını hastanede çekecek bitkisel hayattaki esnaf için Cumhurbaşkanı'na mektup

Mithat ABAKAN- Engin ANAK/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hakkında açılan 3 icra davasından toplam 2,5 yıl hapse mahkum edilen bitkisel hayattaki esnaf Ahmet Öz'ün (52) affedilmesi için avukatı tarafından Cumhurbaşkanına mektup gönderildi. Ahmet Öz'ü hastanede ziyaret eden ailesi de yetkililerden yardım istedi.

Manavgat'ta, 14 Temmuz 2017'de tabancasını temizlerken, silahın ateş almasıyla başından yaralanan ve yakınlarınca hastaneye götürülen Ahmet Öz, doktorların çabasıyla yaşama döndürüldü ancak bitkisel hayata girdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nce yüzde 99 engelli raporu verilen Ahmet Öz'e eşi Müzeyyen Öz, 15 Mart 2018'de vasi olarak atandı.

KARŞILIKSIZ ÇEKTEN DAVALAR AÇILDI

Manavgat'ta yem ve gübre bayisi olan Ahmet Öz'ün çocukları Üveys Yasin Öz (20) ve Ümmügülsüm Evren (24), babalarının tedavisiyle ilgilenmekten işlerini takip edemedi. Bir süre sonra Ahmet Öz hakkında, kestiği çeklerin ödenmemesi sonucu alacaklılar tarafından 'karşılıksız çek kesmek' suçundan davalar açıldı. Eşi ve çocukları, Manavgat'ta açılan dava dosyalarına Ahmet Öz'ün sağlık raporunu sundu. Rapor üzerine Manavgat'taki davalar durduruldu. Ahmet Öz, ailenin haberinin olmadığı ve tebligatlarının kendilerine ulaşmadığı Alanya'da 1, Konya'da 2 'karşılıksız çek' davasından toplam 160 bin liralık adli para cezasına mahkum edildi. Öz hakkında, bu parayı ödeyemediği için de toplam 2,5 yıl hapis cezası kararı verildi. Hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Öz için jandarma ekiplerince evinde tutuklama prosedürü uygulandı. Ahmet Öz, durumu seyahat etmesine engel olduğu için 2 Mayıs Pazar günü çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Ahmet Öz, 2,5 yıllık cezası boyunca hastanede tutulacak.

CUMHURBAŞKANINA AF BAŞVURUSU

Avukat Serkan Öz, müvekkili Ahmet Öz için borcun ödenmesi, şikayetçilerin davadan vazgeçmesi ya da Cumhurbaşkanının af yetkisini kullanması dışında bir çıkar yol olmadığını belirterek, dün akşam saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne gelerek, Ahmet Öz'ün affedilmesi talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı kanalıyla Cumhurbaşkanlığı'na iletilmesi için yetkililere teslim etti. Adliye çıkışında Demirören Haber Ajansı'na () açıklama yapan avukat Serkan Öz, müvekkilinin sağlık durumunun ortada olduğunu belirterek, "Ya müvekkilimin parasını ödemesi gerekiyor, ya şikayetçilerin şikayetlerinden vazgeçmesi gerekiyor. 3'üncü bir alternatif de şimdi müracaatımızı yaptık ki Cumhurbaşkanımızdan af talebimiz var. Cumhurbaşkanının Anayasa'nın 104'üncü maddesi uyarınca af yetkisi var" dedi. Yasada bu konuda bir boşluk olduğunu belirten Öz, gerekli düzenlemeler için Cumhurbaşkanının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de başvuracaklarını söyledi.

'CEZALI OLDUĞUNU BİLE BİLMİYOR'

Diğer yandan yaklaşık 1 haftadır ALKÜ'de tutulan Ahmet Öz'ü ailesi savcılıktan alınan özel izinle dün ziyaret etti. Hastane çıkışında 'ya açıklamalarda bulunan kızı Ümmügülsüm Evren çok zor durumda olduklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Babasının 14 Temmuz 2017 tarihinden bu yana bilincinin kapalı olduğunu kaydeden Ümmügülsüm Evren, "Babamın bu süre zarfında ticaretle uğraştığı için çek alışverişleri vardı. Biz bunları takip edemedik, ödemelerini yapamadık ve daha sonra da babamın çekleri nedeniyle evimize hacizler, icralar geldi. 3 tane dosyada kesinleşmiş şu anda yakalanma kararı çıkmış. Jandarmalar babamı 2 Mayıs 2019 Perşembe günü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi ambulansla ve burada doktorlar babamı tek başına kendi yaşamını idame ettiremeyeceği için yoğun bakım ünitesine aldı. Bilinci kapalı şu an kimseyi tanımıyor, ceza çektiğini ya da ceza işlediğini de bilmiyor ama şu an cezasını çekmek için yoğun bakımda tutuluyor. Bugün savcılıktan izin alıp babamla görüştüm. Onu gördüğüme mutlu oldum, o beni ne kadar tanımasa da bilmese de ben onu iyi olduğunu bilerek en azından içim rahatlamış oldu" dedi.

'ANTİBİYOTİKLERLE UĞRAŞSIN İSTEMİYORUZ'

Babasının cezasının ev hapsine çevrilmesini isteyen Evren, "Biz babama evde kendimiz bakmak istiyoruz. Çünkü yoğun bakım ortamı enfeksiyona çok müsait. Uzun süreli kalındığı zaman enfeksiyonlarla baş edilemiyor. Daha önce babam 4 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Orada doktorların bize söylediği 'enfeksiyonu aşamıyoruz, biri bitiyor diğeri başlıyor en iyisi evinize çıkarın enfeksiyonu düşecektir' dedi ve gerçekten de hastanede enfeksiyonu 400'deyken evde bir hafta içerisinde ciddi oranda düşmüştü. O yüzden biz tekrardan bir enfeksiyon tehlikesiyle karşılaşmak istemiyoruz. Babamız antibiyotiklerle boğuşsun istemiyoruz. Bu yüzden evde bakmak istiyoruz. Biz burada devlet büyüklerimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz, cezanın ertelenmesi, durdurulması, ev hapsine çevrilmesi artık ellerinden ne geliyorsa, yeter ki biz babamızı evde iyileşene kadar ona bakabiliriz" diye konuştu.

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