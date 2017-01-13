Cezası paraya çevrilen engelli 9500 lira bulamazsa yeniden hapse girecek

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,() - MANİSA'da, işlediği suçlar nedeniyle verilen 2 yıl 2 ay hapis cezası 15 bin 500 lira paraya çevrilen bedensel engelli 36 yaşındaki Selim Koşapınar, bu cezayı ödeyemeyince, cezaevine girdi. İşçi emeklisi 71 yaşındaki Cevat Koşapınar, 6 bin lira borç bulup cezanın bir kısmını ödeyince, tahliyesini sağladığı oğlunun kalan 9 bin 500 liranın bir ay içinde ödenmemesi halinde tekrar cezaevine gireceğini belirterek hayırseverlerden destek istedi.

Omurilik felçlisi olan ve yüzde 95 engelli raporu bulunan Selim Koşapınar 2011 yılı Aralık ayında, Şehzadeler İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin arkasında, kız arkadaşı ile buluştu. Bu sırada kız arkadaşının ailesi de yanlarına gelince, gerginlik yaşandı. Olay anında paniğe kapılan Koşapınar, yanında taşıdığı kurusıkı tabancayla havaya ateş etti.

Kız arkadaşının ailesinin şikayeti üzerine, Koşapınar hakkında, hürriyeti yoksun bırakma, cinsel istismar, ateşli silahla havaya ateş açma ve fiziksel şiddet suçlarından Manisa 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Koşapınar'a, 26 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, olayda kimsenin zarar görmemesi nedeniyle Koşapınar'a verilen hapis cezasını, toplam 15 bin 500 TL paraya çevirdi.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Engelli olan Koşapınar, mahkemenin verdiği para cezasını ödeyemeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, Koşapınar'ı dün yakalayıp, adliyeye sevk etti. Tutuklanan Koşapınar, Manisa Cezaevi'ne gönderildi.

BABASI YARDIM İSTEDİ

Oğlu cezaevine girince emekli işçi Cevat Koşapınar, bir çözüm yolu aramaya başladı. Çevresinden borç alarak 6 bin lira toplayan baba Koşapınar, bu sabah ödeme yaparak oğlunun tahliye edilmesini sağladı. Oğlunu tekrar cezaevine girmemesi için 9 bin 500 liraya daha ihtiyacı olduğunu belirten Koşapınar, "Emekli maaşımla bunu karşılamam mümkün değil. Başka da bir gelirim yok. 15 yıldır güç şartlar altında yaşamımızı sürdürüyoruz. Artık, bundan sonra daha fazla sıkıntı çekmek istemiyorum. Tek derdim oğlumu cezaevine girmemesi. Cezaevi koşulları felçli bir kişiye uygun değil. Öğrendiğime göre, dün oğlumu yemeğe diğer mahkumlar, kucaklarında götürmüş. Kalan parayı da kapatıp, oğlumun tekrar cezaevine girmemesi için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi. Koşapınar'ın, 9 bin 500 lira para cezasını bir ay içinde ödeyememesi halinde tekrar cezaevine gireceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI