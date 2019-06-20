Cezaevindeki tatbikat, patlama sanıldı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'na, kazan dairesinde patlama olduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gidildiğinde, patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı ortaya çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 10.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Kuzgunkavak Mahallesi Sultan Veled Caddesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kazan dairesinde patlama meydana geldiği ve yaralıların olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine cezaevine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gitmesiyle patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı anlaşıldı.



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