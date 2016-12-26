Cezaevindeki çocuklara yılbaşı eğlencesi

İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuklar, yılbaşı eğlencesiyle keyifli bir gün geçirdi.

Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk tutuklu ve hükümlüler için yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Şakran Ceza İnfaz Kurumları Savcısı Güneş Okur, İzmir Başsavcı Vekili Fatih Mehmet Öztürk, Cezaevi Tabur Komutanı Yarbay Çağatay Arpaçay, Kızılay Konak Şube Başkanı Tekin Akkoyun, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz ve Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı etkinlikte; 'Mikrop Hikmet' adıyla bilinen sevilen şarkıcı Hikmet Durmuş ve arkadaşları ile Roman Ateşi Grubu sahne aldı.

ÇOCUKLARA TAVSİYELER

Etkinlikte konuşma yapan Kurum Müdürü Vural Temür, özellikle 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaparak, "15 Temmuz'da bu hain darbe girişiminin engellenmiş, Türk halkı Cumhurbaşkanımızın feraset ve liderliğinde, çocuğundan gencine, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadar sokağa çıkarak dünyada başka bir örneği olmayan destansı bir mücadele göstermiş, adeta ikinci Kurtuluş Savaşı yaşanmıştır" dedi. Konuşmasında kurumda cezasını çekmekte olan çocuk ve gençlere de mesaj veren Temür, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı olan kurumumuzda bulunan siz gençlerin burada bulundukları süre içerisinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak rehabilite olmanız, okuma-yazma kursundan üniversite eğitimine kadar eğitimlerinize devam etmeniz, meslek kurslarına katılarak meslek sahibi olmanız ve kurumdan ayrıldıktan sonra da vatanına, milletine bağlı, cumhuriyetin değerlerini sıkı sıkıya koruyan, milli ve manevi değerlerine önem veren, Atatürk'ün gençliğine örnek olacak şekilde, kendinize, ailenize ve topluma faydalı bireyler olmanızı görmek en büyük hedefimizdir."

Etkinlikte, Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerden oluşan halk oyunları ekibi, zeybek gösterisi sundu. Gösteri sonunda üzerinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart açan ekip, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Daha sonra sahne alan şarkıcı Mikrop Hikmet eşliğinde coşan gençler kendilerini sahneye atarak gönüllerince dans etti. Roman Ateşi grubunun şarkılarıyla devam eden etkinlikte Kızılay tarafından temin edilen yiyecek ve içecekler koğuşlara dağıtıldı.



FOTOĞRAFLI