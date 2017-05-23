Cezaevinde üretilen lambalar 81 ile gönderiliyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), () - HATAY'ın İskenderun İlçesi'ndeki M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler tarafından üretilen LED lambalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Salih Doğan, İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bayram Bozan ile birlikte gazetecilere LED lamba üretim çeşitleri ve kapasitesi ile yeni açılan ekmek fabrikası hakkında bilgi verdi.

Başsavcı Abdulkadir Akın, 2010 yılında 60 metrekare alan üzerinde kurulan elektrik-elektronik atölyesindeki LED lamba üretiminin bugün 285 metrekarelik üretim atölyesinden yürütüldüğünü belirtti. Akın, "Bir elektrik teknisyeni, beş infaz koruma memuru ile birlikte 20 hükümlünün çalıştığı atölyede ihtiyaca göre çalışan sayısı zaman zaman artmakta. Üretilen 300 metreye kadar aydınlatmada kullanılan dış projektörler ve iç aydınlatma da kullanılmak üzere üretilen floresan lambalar ile ampul LED'ler 81 ile gönderilmektedir. Ürünler CE belgeli TSE ve RoHS standartlarına da uygun İSCİK markası olarak marka tescili de bulunmaktadır" dedi.

Başsavcı Akın, yıllık LED üretim kapasitesinin yaklaşık 5 bin, projektör üretiminin 7 bin, sokak lambası, floresan ve ampul üretimlerinin ise 50'şer bin adet olduğunu talep karşısında kapasitenin arttırılabileceğini sözlerine ekledi.

CEZAEVİNDE EKMEK FABRİKASI ÜRETİME GEÇTİ

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, hükümlülerin ıslahı, topluma kazandırılması ve kurumdan ayrılırken bir meslek sahibi olmaları kapsamında Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu'nun onayıyla 20 bin adet üretim kapasiteli ekmek fabrikası hizmete girdiğini söyledi. Akın, "Ekmek üretim atölyemizde günlük ortalama 15-20 bin üretim kapasitesindedir. Şu anda 5 bin adet ile dörtte bir üretim yapılmakta 200 gram ekmek çıkartılmaktadır. Şu anda üretilen ekmekler İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna, görevli personele ve adliye lojmanlarında bulunan kantinimizde satışı yapılmaktadır."



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