Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü/ Fotoğraflar (Yeniden)

NOT: 'Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü' haberimize 'Acı haber ailesine verildi' ara başlığıyla verdiğimiz ekteki fotoğrafları, bilgilerindeki karışıklık nedeniyle yeniliyoruz. Yeni geçtiğimiz fotoğrafların ve bilgilerinin kullanılmasını rica ediyoruz.
NOT: 'Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü' haberimize 'Acı haber ailesine verildi' ara başlığıyla verdiğimiz ekteki fotoğrafları, bilgilerindeki karışıklık nedeniyle yeniliyoruz. Yeni geçtiğimiz fotoğrafların ve bilgilerinin kullanılmasını rica ediyoruz.