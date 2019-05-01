Cezaevi olarak kullanılan tarihi mektep, müze oluyor

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta 1902 yılında 'Sanayi Mektebi' olarak yaptırılan ve 1961 yılından itibaren açık cezaevi olarak kullanılan tarihi bina aslına uygun olarak restore edilerek, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülecek.

Sivas'ta 2'nci Abdülhamit'e atfen 1902 yılında inşa edilen ve sanayi alanında eğitim veren 'Hamidiye Mektebi' binası, 1961 yılından sonra cezaevine dönüştürüldü. 1961'den 2019 yılına kadar Adalet Bakanlığı bünyesinde kadın cezaevi olarak kullanıldı. Yeni cezaevi binasının yapımıyla birlikte tarihi bina müzeye dönüştürülmek üzere boşaltıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 10 milyon liralık desteğiyle aslına uygun şekilde restore edilecek Hamidiye Mektebi, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi ismini alacak. Binada sergi alanları, satış mağazaları, minyatür halı ve kilim, Sivas tarağı ve bıçağı ile geleneksel müzik aletleri yapım atölyeleri bulunacak bir odası da, cezaevi olarak kullanıldığına ithafen koğuş haliyle korunacak. İhale sözleşmesi yapılan tarihi binada bir ay sonra restorasyon uygulamaları başlayacak. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülecek olan projenin ortaklığını Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yapacak. 18 ay süreli proje ile Sivas'ın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere yenilikçi bir yöntemle aktarılması amaçlanıyor. Proje kapsamında tarihi yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon, makine, elektrik ve peyzaj, müze teşhir ve tanzim çalışmaları yapılacak. Tarihi kent meydanına yürüme mesafesindeki yapı, Sivas'ın geçmişine ışık tutacak.

'BU YAPININ CEZAEVİ OLMASI RAHATSIZ EDİCİYDİ'

Proje hakkında bilgi veren Sivas Valisi Salih Ayhan, tarihi özelliği olan binanın cezaevi olarak kullanılmasının rahatsız edici bir durum olduğunu ve buna kayıtsız kalamadıklarını söyledi. Vali Ayhan, "Abdülhamit döneminde yapılıp o dönem ordunun ihtiyaçlarını karşılayan ve o dönem istihdama da katkı sağlayan çok tarihi özelliği olan bir bina. Bu binamız zamanla misyon değişikliği ile beraber en son cezaevi olarak kullanılmaya başlanmış. Böyle bir yapının cezaevi olarak kullanılması aslında şehir ahalisi açısından da çok rahatsız edici bir durumdu. Buna kurumlarımız kayıtsız kalmadı ve çok güzel bir çalışma yaparak Sanayi Mektebi Müzesi oluşturuldu. Müzecilik konusunda Sivas, kültür ve sanat şehri ama müze sayımız çok yeterli değil. Sanayi Mektebi Müzesi eski ruhu vererek ve günümüz üretim modeline uygun bir geleneksel el sanatlarını da muhafaza edecek. İhalesini yaptık, sözleşme aşamasındayız. 1 ay sonra restorasyon uygulamaları başlayacak ve 1 yıl içerisinde o bölgeyi de rehabilite ederek şehrin meydanına katacağız. Bununla beraber hem şehrin meydanına güzel bir genişleme ve görsellik sağlayacağız, hem de tarihi misyonumuzu, mirasımızı gün yüzüne çıkarma fırsatımız olacak. Bu bölge çok metruk bir bölge. Buraya bir fonksiyon kazandıracağız. Tamamen gün yüzüne çıkarmış şekilde, rekreasyon alanıyla birlikte, üretim atölyeleriyle beraber güzel bir müze ortaya çıkarmış olacağız. İnşallah Sivas'ı müzeler şehri yapacağız. Bu konuda projelerimiz var. Medeniyet müzesi, gastronomi müzesi, tarım müzesi, savaş hatları müzesi yapacağız. Tematik bir çalışmamız var ve bu müze de aslında daha da geniş konsepti olan, geniş fonksiyonları olan ve şehrin de meydanına yakın olması hasebiyle de çevre ile de rehabilite ederek uğrak bir yer olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



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