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Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDILAR Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 26 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari Serdar Katipoğlu'nu (31), adli muayene için götürüldüğü hastanede kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına...

GENEL 03.09.2019, 18:28
Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDILAR
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 26 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari Serdar Katipoğlu'nu (31), adli muayene için götürüldüğü hastanede kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ayrıca, polisin kaçmasını engellemek için omzundan vurduğu Katipoğlu'nun hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

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