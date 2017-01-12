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Cezaevi firarisi kapkaç yaparken yakalandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Konak İlçesi'nde, 8 farklı kapkaç olayına karışan ve polis tarafından yakalanan cezaevi firarisi 22 yaşındaki Ş.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Konak İlçesi'nde...

Cezaevi firarisi kapkaç yaparken yakalandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Konak İlçesi'nde, 8 farklı kapkaç olayına karışan ve polis tarafından yakalanan cezaevi firarisi 22 yaşındaki Ş.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Konak İlçesi'nde farklı tarihlerde 7 kapkaç olaylarına karışan Ş.G., geçen cumartesi günü Eşrefpaşa Caddesi'nde A.P. (23) adlı bir kadının çantasını çalarak kaçmaya başladı. Olayı görenler kadına yardım ederken durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, yaşanan kovalamaca sonucunda Ş.G.'yi yakaladı. Cezaevi firarisi olan Ş.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 8 ayrı kapkaç suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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