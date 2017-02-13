Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yazılı açıklama

CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda kadın tutuklu ve hükümlülerin, özel yaşam alanlarını gören kameraların bulunduğuna dair yapılan haberlere dair yazılı bir açıklama yayınladı. Ceza infaz...

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yazılı açıklama
CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda kadın tutuklu ve hükümlülerin, özel yaşam alanlarını gören kameraların bulunduğuna dair yapılan haberlere dair yazılı bir açıklama yayınladı.
Ceza infaz kurumlarında gerek erkek, gerekse kadın tutuklu ve hükümlülerin özel yaşam alanlarını gören kameralar bulunmadığı belirtilen açıklama şöyle:
"Bir süredir Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun da içerisinde bulunduğu, özellikle terör suçundan tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları ceza infaz kurumlarında, kadın tutuklu ve hükümlülerin özel yaşam alanlarını, gören kameraların bulunduğu şeklinde haberler yapılmaktadır.
Bu haberler ceza infaz kurumunda bulunan terör örgütlerine hareket sahası kazandırmak ve faaliyetlerini serbest bir şekilde yapma imkanı sağlamak için özel olarak hazırlanmış, aynı kaynaktan üretilen ve bu örgütlere moral, motivasyon ve aynı zamanda destek sağlamaya yönelik haberler olup, ceza infaz kurumlarında; gerek erkek, gerekse kadın tutuklu ve hükümlülerin hiçbir şekilde özel yaşam alanlarını gören kameralar bulunmamaktadır. Havalandırma, bahçelerinde ve ortak kullanım alanlarında bulunan kameralar özel alanları görmemektedir. Bir yandan işkence iddialarında bulunulurken bir yandan da kişilerin kendi güvenliklerini de sağlamaya yönelik kameralardan rahatsızlık duyulması ve asılsız iddialara konu yapılması dikkat çeken çelişki ve garabettir.
Bu nedenle akıl ve ahlak dışı masa başında üretilen yalan haberlerin amacı ve kimlere hizmet ettiği gayet iyi bilinmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür haber ve paylaşımlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ceza İnfaz Kurumlarımızda insan hak ve onuru ile bağdaşmayacak hiç bir uygulamaya kurumsal olarak izin verilmesi söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.