Ceza kesilen araç 1 saat sonra yandı

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde ters yöne girdiği için trafik polisi tarafından durdurulan araç sürücüsüne, aracın muayene süresinin geçmesi nedeniyle para cezası kesilirken, muayene yaptırması için 7 gün izin verildi. Araç ceza kesildikten yaklaşık 1 saat sonra seyir halindeyken yandı.

Serdivan Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde ters yönde ilerleyen 33 ALR 87 plakalı hafif ticari araç kavşakta bekleyen trafik polislerince durduruldu. Araç sürücüsü K.D.'ye trafik uyarı ve levhalarına uymayarak ters yöne girdiği için 95 TL para cezası kesildi. Aracın yapılan sorgulamasında ise muayene süresinin geçtiği görülerek, 95 TL daha para cezası kesilirken, aracın muayenesini yaptırması için 7 gün süre verildi.

Serdivan 2. Cadde üzerinde yanan araç ihbarı geldi. Olay yerine giden trafik polisleri, yanan aracın yaklaşık 1 saat önce ceza kestikleri araç olduğunu gördü. Elektrik kontağı sonucu motoru tutuşan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan araç otoparka çekildi.

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