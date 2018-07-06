Ceylin Atik davasına devam edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Ceylin Atik'in kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedinin bulunmasıyla ilgili açılan davada, tutuklu sanıklar Serkan Türkmen ve eşi Şükriye Türkmen ile onun halası tutuksuz sanık Raziye Ö.'nün yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Dede Mustafa Atik'in cep telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu.

Olaydan sonra tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan son duruşmasına, cezaevinde bulunan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. duruşmaya gelmezken, tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile yakınları hazır bulundu.

'KEDİ ÖLDÜĞÜ İÇİN KÖTÜ KOKU GELİYOR'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şükriye Türkmen'in kardeşi Erdem Sarı, olayda eniştesi Serkan Türkmen'in bir suçunun olmadığını öne sürdü. Sarı, tutuksuz sanık olan halası Raziye Ö.'nün evdeki koku için kedi öldüğünü söylediğini belirterek, "Ceylin'in kaçırılmasından sonra mesaj atılan telefon nedeniyle İstanbul'dan pazar günü Ödemiş'e geldim. Pazartesi sabahı Ödemiş merkezinde bulunan Çamlık Parkı'nda Serkan ve Şükriye oturuyordu. Halam ise aracın içindeydi. Burada ne yapıyorsunuz dediğimde ‘canımız sıkılınca buraya geliriz' dediler. Sonra hepimiz eve gittik. Kahvaltı yaparken evden kötü bir koku geliyordu. Sorduğumda halam bana ‘Aşağıda bir kedi ölmüş, oradan geliyordur' dedi. Kahvaltı yaptıktan sonra Serkan işe gitti. Bir süre sonra Şükriye kendisini Serkan'a götürmemi istedi. Serkan'ın işyerine gittik. Onlar araç içinde konuşurken bende dışarıya çıktım. Yaklaşık 5-10 dakika konuştular. Dikkat çekici bir durum yoktu. Ancak ben arabaya bindikten sonra Şükriye Serkan'a dönerek, ‘Bu durumu ağabeyime de anlatmamız lazım' dedi. Bende ne durumu diye sorunca Şükriye ‘Ağabey çocuk bizim evde' dedi. Nasıl yani diye sordum. ‘Su içerken merdivene takılıp düştü. Korktuğum için odaya koydum' dedi. Ben büyük bir şok yaşadım. Sonra yoldayken bizi polisler aradı. Polislerle akaryakıt istasyonunda buluştuk. Ben polislere Şükriye'nin anlattığı şekilde anlattım. Serkan bunları konuşurken çok rahattı. Bu durum beni biraz şüphelendirdi. Ancak Serkan'ın bu olaya karıştığını düşünmüyorum. Şükriye'ye neden çocuk düştüğünde dışarı çıkıp yardım istemedin diye sordum. O da bana korktuğu için sakladığını söyledi" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve soruşturmaya bakan polis memuru elde edilen deliller sonrasında Serkan ve Şükriye çifti üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti. Tanıklardan Serkan ve Şükriye Türkmen'nin komşuları Sezai Bucak, Ceylin'in kaybolmasından sonra Şükriye Türkmen'i panik ve telaşlı gördüğünü söyledi.

'EMSAL KARAR İSTİYORUZ'

Duruşmada söz alan Ceylin'in dedesi Mustafa Atik, "Sanıklara en ağır cezanın verilmesini ve emsal bir karar çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Sanık Serkan Türkmen daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Ben bu olaya karışmadım. Ben masumum. Ben o çocuğu hiç görmedim" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.