Çevresel atık kreasyonunu, mankenler tanıttı

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Festivali'nde atıklardan yapılan elbiselerin tanıtıldığı defile, ilgiyle izlendi.

Muratpaşa Belediyesi ile Aktiffelsefe Derneği'nin işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen Muratpaşa Çevre Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 'Nefes ol' sloganıyla Muratpaşa Belediyesi yanındaki meydanda gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların oluşturduğu damacana orkestrasının ritim konseriyle başladı. Üç şarkının ritmini damacana eşliğinde seslendiren minikler, finali İzmir Marşı'yla gerçekleştirdi.

Davetlilerin ayakta alkışladığı konserin ardından Esline Ajans tarafından gerçekleştirilen 'Çevre' konulu defile ilgiyle izlendi. Koreografisini Esline Ajans sahibi Esra Keskinol'un gerçekleştirdiği defilede, atıklardan yapılan elbiseler tanıtıldı. Su şişesi, ambalaj atıkları, gazete sayfaları, balon, peçete, plastik bardak ve tabak gibi birçok atığın kullanıldığı elbiseler dikkati çekti. Kıyafetlerin üzerinde, bilgisayar klavyesi, kablo ve mause gibi elektronik atıklar da aksesuar olarak kullanıldı. Folyo atıklardan oluşan elbiseyi tanıtan manken Perihan Koz ile elektronik atıklardan hazırlanan kostümü giyen Melissa Kandemir, ilgiyle izlendi. Tamamen evsel ve çevresel atıklardan oluşan kostümler, özellikle kadınların büyük ilgisini çekti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çevre duyarlılıklarını bu tür etkinliklerle tepede tutmaya gayret edeceklerini söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak çevre duyarlılığını yoğun şekilde yaşadıklarını belirten Uysal, Çevreci Komşu Kart uygulamasının çevreye verdiği değeri anlattı. Komşu Kart uygulamasının Türkiye genelinde 30 belediyeye yayıldığını sözlerine ekleyen Uysal, "Komşumuza gidiyoruz. Komşumuz atığı toplamış oluyor. Atıklarını tartıyoruz. Elindeki karta bir puan yüklüyoruz, o puanla isterse yoksul öğrenciler için burs isterse anlaşmalı marketlerimizden alışveriş ediyor. Uygulamamız atık miktarını 25- 30 kat artırdı" dedi.

Komşu Kart uygulamasının dört ana konuda kazanç sağladığını vurgulayan Uysal, "Birinci kazancımız tüm atıkları topluyoruz, çevre kirlenmiyor. İkincisi ailelere destek sağlıyoruz. Üçüncüsü kaybolmuş ekonomiyi şirketler aracılığıyla ülkeye kazandırıyoruz. Dördüncüsü belediyemizin temizlik işleri operasyonu daralıyor. Belediye olarak 500 bin kişinin yaşadığı bölgemize yıllık 40 milyon TL sadece temizlik için harcıyoruz. Şu ana kadar yüzde 15 tasarruf ettik. Genel masrafımızı 15 milyon TL'ye çekeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.



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