Çevrecilerin altın madenine karşı hukuk zaferi

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde kurulması planlanan 'Yerlitahtacı Altın Madeni Açık Ocak işletmeciliği Projesi' ile ilgili 'ÇED olumlu' kararının iptali için açılan dava çevrecilerin lehine sonuçlandı. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Bu karar yaşama, doğaya, toprağa, suyuna sahip çıkan halkın zaferidir" dedi.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından Bergama'nın Yerlitahtacı Mahallesi'nde yapılmak istenen Altın Madeni Ocak İşletmeciliği Projesi'nin 'olumlu ÇED' raporu, temyizden dönerek çevrecilerin zaferiyle sonuçlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na; TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve EGEÇEP tarafından 18 Ağustos 2009 tarihli ÇED olumlu sürecinin iptali için dava açıldı. İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi'ne açılan davada ÇED olumlu kararının, ÇED sürecinin Yönetmeliğine aykırı olarak yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca işletmecinin ekonomik çıkarının kamu menfaatinden üstün tutulduğu, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarının yok sayıldığı, hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Bunun üzerine İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, ÇED olumlu sürecinin iptaline karar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve müdahilleri, temyiz isteminde bulunarak davayı Danıştay 14'üncü Dairesine taşıdı. Mahkeme kararının hukuk ve usulüne uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığı gerekçesiyle temyiz istemi reddedildi.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Kararla ilgili görüş belirten Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, "Dava tutanaklarında belirtildiği gibi ÇED raporunda orman varlığının zarar göreceği, orman üzerinde yaratılacak çevresel etkinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kaynak ve yeraltı sularına etkisinin doğru değerlendirilmediği, ekonomik açıdan kamunun zarara uğratılacağının belirtilmediği görülüyor. Altın madeni açık ocak işletmeciliği projesinin çalışma alanı çevresinde orman köyleri ve yaylalar var. Temiz su kaynakları var. Bu açıdan verilen yargı kararı son derece doğru ve haklı bir karardır. Çünkü bu bölgeye artık kirletici faktörlerin girmemesi gerektiği tescillenmiştir. Bu karar yaşama, doğaya, toprağa, suyuna sahip çıkan halkın zaferidir" dedi.

'SU KAYNAKLARI KURTULMUŞTUR'

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ise "Bu yargı kararıyla sadece Yerlitahtacı değil Kozak Yaylası da Bergama'da derin bir nefes almıştır. Bergama'yı besleyen yer altı içme suyu kaynaklarımız da kurtulmuştur. Dileğimiz Koza AŞ'nin 'Kapukaya ve Gelintepe' dosyaları içinde bu kararın emsal alınması, keza hepsi Kozak eko sisteminin parçasıdır" dedi.

Yerli Tahtacı Mahallesi Muhtarı Veli Mantar, "Köyümüz adına çok mutlu olduk, adalet yerini buldu. Türk adaletine teşekkür ediyoruz" dedi.



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