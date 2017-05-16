Çevrecilerden botanik parkına hastane yapılması kararına tepki

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU'da yaklaşık 15 milyon TL harcanarak kurulan Botanik Parkı'nın sökülerek, yerine 800 yataklı Şehir Hastanesi yapılması kararının alınmasını protesto etti. Botanik Parkı'nda toplanan protestocu grup bu karardan vazgeçilmesini istedi.

Merkez Altınordu İlçesi'ne bağlı Eskipazar Köyü'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca yaklaşık 15 milyon liralık harcamayla 116 dönüm arazi üzerine kurulan Karadeniz’in tek Botanik Parkı, Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Sağlık Bakanlığı tarafından kente yapılması planlanan 800 yataklı şehir hastanesi için yeterli büyüklükte arazi bulunamayınca, bu yaz halka açılması beklenen Botanik Park, hastaneye tahsisi için sökülmeye başladı. Ordu'daki çevreciler de bugün Botanik Parkı önünde toplanarak, buraya hastane yapılmasının yanlış bir karar olduğunu belirterek çalışmalardan vazgeçilmesi için çağrıda bulundu.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Gül Ersan, kentte yeşil alanların sürekli kaybedildiğini belirterek, "Botanik Park'a Şehir Hastanesi yapılması halinde şehrin tek yeşil alanıda yok edilecek. ORÇEV olarak, Botanik Park’ın korunması, hatta kullanıma açılması için çalışmaların tamamlanması gerekirken hastane için devredilmesini doğru bulmuyoruz. Sağlığın tamamen özelleştirilmesinin son adımlarından olan Şehir Hastanelerine bedava arazi verme anlayışı sonucu, kentimizin neredeyse tek yeşil alanını da kaybetmiş olacağız" dedi.

PROJE DAVALIK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise Belediye Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Şehir Hastanesi'nin Botanik Park'a yapılacağını söyledi. Başkan Enver Yılmaz, "Burayı devraldıktan sonra burada çalışmalar yapmak zorunda kaldık. Sulamadan kaynaklı olarak mevcut toprak özelliğini yitirmiş durumda. Buranın sadece aylık işletme maliyeti 200 bin lirayı buluyor. Bu çok ciddi bir rakam. Zaten projeyi yürüten yüklenici firma ile Orman Genel Müdürlüğü halen davalı durumdalar. Sağlık Bakanımızın ilimizi ziyaretinde sayın bakanımız mevcut Ordu Devlet hastanesini incelerken düşünülen Şehir Hastanesinin Botanik Parkın olduğu yere yapılması konusu gündeme gelmiş. Sağlık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığımız buranın devri ile ilgili bir mutabakata varmışlar. Yapılacak olan Şehir Hastanesi 700 milyon liraya mal olacak bir proje" dedi.

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