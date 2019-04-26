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Çevreciler, yol yenileme çalışmasında cüruf kullanılmasını engelledi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in Foça ilçesinde çevreciler, bölgedeki demir- çelik fabrikaları ile termik santrallerden gelen cürufların yol yenileme çalışmasında asfalt altı dolgu malzemesi olarak kullanılmasına engel oldu. Çevreciler,...

Çevreciler, yol yenileme çalışmasında cüruf kullanılmasını engelledi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in Foça ilçesinde çevreciler, bölgedeki demir- çelik fabrikaları ile termik santrallerden gelen cürufların yol yenileme çalışmasında asfalt altı dolgu malzemesi olarak kullanılmasına engel oldu. Çevreciler, cürufun tehlikeli atık olduğunu, zehirli ve ağır metaller ile kanserojen maddeler içerdiğini savundu. 
Çoğu Yenifoça Forum Platformu üyelerinden oluşan grup, saat 09.30'dan itibaren yol yenileme çalışmasının yapıldığı Gencelli- Kozbeyli güzergahında toplandı. Çevreci grup, barikat oluşturarak, Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON firmasının kamyonlarıyla Ilıpınar Mahallesi Gölyüzü mevkisindeki cüruf depolama alanından getirilen cürufların dolgu malzemesi olarak yola dökülmesini engelledi. Bunun üzerine kamyon sürücüleri, geri döndürüldü. Firma yetkilileri, malzemenin, sağlığı tehdit edecek madde içermediğini öne sürdü. Yeni Foça Forum Platformu üyeleri ise cürufların tehlikeli atık olduğunu savunup, TÜBİTAK raporunu belge olarak gösterdi. Eylemciler ve İZBETON mühendisleri, tekrar tahlil ettirmek üzere dökülen malzemeden numune aldı.
Yenifoça Forum Platformu Sözcüsü Bahri Çivril, "Burada kullanılan malzeme paslanmış metal. Ağır metaller içeriyor. İnsan ve doğa için son derece zararlı. Başta göreve yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den kesinlikle kullanımına izin vermemesini istiyoruz" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz de daha sonra olay yerine geldi. İZBETON ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile iletişim kurulmasının ardından gruba, daha önce dökülen cürufun kazınacağı ve normal dolgu malzemesiyle işe devam edileceği sözü verildi.

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