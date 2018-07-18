Çevreci düğün davetiyesi dikkat çekti

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde düğün yapacak damat Yasin Olgun (26) ile gelin Hanım Tekeli (22), çevreci davetiye yaptı. Çift, düğünlerine gelecek kişilere üzerinde davet mektubu bulunan ardıç fidanı dağıttı.

Çardak ilçesinde 21 Temmuz Cumartesi günü düğün yaparak evlenecek minibüs şoförü Yasin Olgun ile eşi Hanım Tekeli, klasik düğün davetiyesi yerine çevreci bir davetiye tasarladı. 1000 ardıç fidanı alan çift, her bir fidanın üzerine davet mektubunu iliştirdi ve fidanları dostlarına ve arkadaşlarına dağıttı. Yasin Olgun'un dağıttığı fidanlı davetiyeleri görenler, şaşkına döndü. Olgun, bu hareketiyle takdir topladı. Fidanlı davetiyeyi alanlar, fidanı bahçesine dikti. Yasin Olgun ve eşi Hanım Tekeli, düğün davetiyelerinin çok anlamlı olduğunu ve çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi.



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