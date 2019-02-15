Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hedef, 2023'e kadar tüm atık suları arıtmak (3)

'İSTANBUL KARTAL'DA 8 BİNANIN BOŞALTMA SÜRECİNİ BAŞLATTIK' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen 'Yeni Edremit Fuarı'nın açılışının ardından İstanbul Kartal'da yıkılan ve etrafında boşaltılan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hedef, 2023'e kadar tüm atık suları arıtmak (3)

'İSTANBUL KARTAL'DA 8 BİNANIN BOŞALTMA SÜRECİNİ BAŞLATTIK'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen 'Yeni Edremit Fuarı'nın açılışının ardından İstanbul Kartal'da yıkılan ve etrafında boşaltılan binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Biliyorsunuz Kartal'da yıkılan binanın yanındaki Yunus Apartmanı, tehlike arz ettiği için boşaltmıştık ve yıkımını da dün itibarıyla tamamen bitirdik. Dolayısıyla 2 binamızı artık boşaltmış olduk. Etrafındaki 8 bina ile ilgili de tespit yaptık ve 8 binanın da boşaltma sürecini başlattık. Bu binalardaki yaklaşık 9 hak sahibimiz binayı boşalttı. 1 hafta içinde buradaki boşaltma sürecinin de tamamlanacağını öngörüyoruz. Tabi vatandaşlarımıza bu süreçte kiralık ev tutabilmeleri için bin 500 TL'ye kadar kira desteği veriyoruz. Bunun dışında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'mız ve valiliğimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından aile başına 5 bin lira taşınma yardımı veriyor. Bunun dışında yıkılan binada içeri giremeyen vatandaşlarımız var. Yıkımı gerçekleşen binadaki vatandaşlarımıza 35'er bin TL eşya yardımı yapıyoruz" diye konuştu. 
Kartal'daki Orhan Tepe bölgesinde riskli bina tespiti yapacaklarını duyurduklarını ve bu işle ilgili büro kurduklarını kaydeden Bakan Kurum, "Hem İçişleri hem Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımız hem de valiliğimiz yetkililerinin bulunduğu bu büroda, şu ana kadar 400 binanın tespiti için başvuruda bulundular. Bu başvuru sürecinde de bakanlığımız ücretsiz bir şekilde riskli olup, olmadığını tespitini yapıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328