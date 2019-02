Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hedef, 2023'e kadar tüm atık suları arıtmak (2)

BAKAN KURUM YENİ EDREMİT FUARI'NA KATILDI

Van'ın Erciş ilçesindeki programının ardından Edremit ilçesine geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçedeki Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen 'Yeni Edremit Fuar'ının açılışına katıldı.

'VAN'I TÜM İLÇELERİYLE KAZANMAK İSTİYORUZ'

Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ile Vali Mehmet Emin Bilmez ve Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli'nin karşıladığı Bakan Kurum, bakanlığı bünyesindeki bürokratlarla Van halkının dertlerini dinlemek ve yeni projelerini halkla paylaşmak için geldiklerini söyledi. Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Van serhat, tarih, kültür şehri. Dertlerinizi dinlemek, projelerimizi sizlerle paylaşmak için bakanlığımızın tüm bürokratmarıyla bugün aranızdayız. Buraya gelirken gerçekten ayrı bir heyecanla geldik. Biliyoruz ki Van bu bölgenin en önemli şehirherinden biri. Van olmazsa Türkiye olmaz, bu bölge olmaz. Dolayısıyla Van'ı tüm ilçeleriyle inşallah kazanmak istiyoruz. Bu noktada iki yıl sürede görev yapan kayyumumuz, görüyorsunuz ki devletini verdiği paraları buraya harcandığı zaman, Edremit halkına harcandığı zaman, Van halkına harcandığı zaman neler yapılabilceğini kendi gözlerinizle gördünüz, şahit olunuz. İnşallah 31 Mart seçimlerinde de Edremit ilçemizi almak, Van ilçelerini ve Van Büyükşehir Belediyesi'ni almak üzere yola çıktık. Edremit halkı için yapılması gereken her türlü projeyi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde yapmak için gayret göstereceğiz. Bu projeler içerisinde millet bahçeleri olacak. Bu projeler içerisinde kentsel dönüşüm projeleri olacak. Bu projeler içerisinde atık su, yağmur suyu, alt yapı projeleri olacak ve bu projeler içerisinde marka şehir projeleri olacak. İnşallah Edremit halkıyla, Van halkıyla hep beraber gönül belediyeciliği anlayışıyla bu projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki herkesin gönlünü kazanalım, herkesin kalbini fethedelim. Eğer bir gönlü kırdıysak, bir kalbi fethedemediysek tüm Van'ı yeniden imar da etsek boş. Bizim Belediye Başkanlırımız da valilerimiz de kaymakamlarımız da sizin hizmetkarınızdır. Sizin projelerinizi gerçekleştirmek üzere inşallah gece gündüz çalışacağız. Şu an millet bahçeleri, parklar, şehircilik, alt yapı ve üst yapı noktasında projelerimiz tamamlandı."

'ÇANAKKALE'DE KADER BİRLİĞİ YAPTIK'

Vanlıların kendilerini her zaman bağırlarına bastığını ve kucakladığını söyleyen Bakan Kurum, "Sizlere sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim ve kendisinin Van mitinginde gururla söylediği cümleleri ben de buradan söylemek istiyorum; 'Vanlıyam, şanlıyam, ben delikanlıyam, özüm sözüm hep birdir. Ben de Van'a sevdalıyam'. Van yiğitlerin, şehitlerin şehridir. Gürpınarlı Sülaymanoğlu Ömer Çanakkale'de, Ercişli Alioğlu Mürşit yine Çanakkale'de şahatede gitti. Bu toprağı kanıyla suladı. Edirneli, Ankaralı, Trabzonlu, Adanalı, Bitlisli, Muşlu, Erzurumlu ve Konyalı kardeşleriyle birlikte omuz omuza verdiler ve nihayet bizlere bu cennet vatanı armağan ettiler. Bu vatanın müdafası için nerede savaşılması gerekiyorsa bizler hep birlikte girdik. Vanlısı, Konyalısı, Ankaralısı hepimiz orada hazır ve nazır olduk. Kader birliği yaptık. Birlikte sevindik, birlikte üzüldük. İşte bu yaşadığımız tüm acı ve tatlı günler, bizi birbirimize kardeş yaptı. Selçuklu'da beraberdik, Osmanlı'da beraberdik, şimdi ayyıldızlı bayrağımızın gölgesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olarak geleceğe umutla hep birlikte bakıyoruz. Çünkü Van başka bir Van, Edremit başka bir Edremit oldu. Işıklandırılmış yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, yüzbin metrekare yeşil alanlarıyla, spor alanları, çocuk oyun parklarıyla, seyir teraslarıyla adeta bir şehircilik modeli ortaya koydu. Daha önce hiçbir piknik alanı yoktu, şimdi üç tane yapılmış. Hiç kamelya yoktu, 300 tane yapılmış. hiç otopark yoktu, şimdi yapılmış. Ana caddesi prestij caddesi yapılmış. Ekolojik eğitim parkı yapılmış. Sazlık alanlar plaja dönüştürülmüş ve vatandaşımızın hizmetine açılmış. İşte yeni Edremit bu. Buradaki vatandaşlarımızla biraraya geleceğiz. Bakın iki yıllık süreçte neler yapıldı? Kayyum görevini yaptı ve üstüne düşen görevi yaptı. Ama artık 31 Mart'ta yeni bir seçimimiz var. 31 Mart'ta bizim belediye başkan adayımız İsmail Say Bey. Bu adayımızı destekleyelim. Bakanlık olarak her türlü projenin arkasında olacağız. Bu düşüncelerimizi herkese anlatmamız gerekiyor. Herkesin gönlünü almamız gerekiyor" dedi.

PET ŞİŞE GETİRENE BEZ TORBA DAĞITTI

Bakan Kurum daha sonra beraberindekiler ile fuar alanını gezdi. Kurum, 'sıfır atık' projesi kapsamında 5 pet şişe getiren vatandaşa bez torba dağıtan Edremit Belediyesi'ne ait standı da ziyaret etti. Minik öğrenciler tarafından üzerinde çevreduyarlılığını ifade eden yazan dövizler ile karşılanan Bakan Kurum, boş pet şişeleri getiren vatandaşlara bez torba dağıttı. Bakan Kurum,31 Mart seçimlerinde hiç bir şekilde poşet ve bayrak kullanılmayacağını belirterek, "Böylelikle çevre kirliliğine sebebiyet vermeyeceğiz. Çevreci bir parti olarak da her adayımız bu bez torbaları dağıtacak. Amacımız, halkımızı bilinçlendirmek. Kullanılan poşet miktarını çok aza indirmek. Hedefimiz çok yakın zamanda bu sayıyı düşürmek. Sayn Emine Erdoğan himayelerinde devam eden projeler kapmasında, pilot il ve ilçeler seçilecek ve bu yerlere çöp kamyonu girmeyecek. 2023 yılına kadar bu projeyi, tüm Türkiye'de sıfır atık projesini yaygınlaştırmak istiyoruz. Şuan 13 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik ve dalga dalga her yerde uygulamaya geçiyoruz. Artık çocuklarımız ailelerini uyarıyorlar. Poşet kullanmanın zararlı olduğunu onlar da anlatıyorlar" diye konuştu.



