Çevre dostu deterjan üretimi için harekete geçtiler

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, Temiz Gelecek Derneği (TEGEL) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından finanse edilen, ‘Doğa dostu kendin yap temizlik kitleri’ üretilmeye başlandı. Köy kadınlarının istihdamını da içeren proje ile petrokimyasal temizlik malzemeleri kadar temizlik ve hijyeni sağlayan ve çevreye zarar vermeyen ürünlerin kullanımının yaygınlaşması amaçlanıyor. TEGEL tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasında, evlerde kullanılan 3 ana temizlik malzemesini hazırlama tarifi verildi.Edremit ilçesi Kazdağları’nın eteklerinde bulunan botanik bahçede, TEGEL tarafından herkesin evinde de hazırlayabileceği, çevre dostu temizlik malzemelerinin tanıtımı ve hazırlama şekilleri anlatıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) finansman desteğiyle hazırlanan projede, yoğun kimyasallar içeren deterjanlar yerine, doğaya zararı olmayan ve herkesin evinde hazırlayabileceği ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. TEGEL, evlerde herkesin hazırlayabileceği çamaşır yıkama tozu, leke çıkarıcı ve krem temizlik ürün kitlerinin hazırlanması için köy kadınları ile anlaştı. Ürünler hazırlandığında çeşitli noktalarda satışa sunulacağını söyleyen TEGEL proje koordinatörü Zeynep İlhan, doğa dostu kendin yap temizlik kitlerinin, en az marketlerde bulunabilen, petrokimyasal temizlik malzemeleri kadar yeterli temizlik ve hijyeni sağladığını söyledi. İlhan, “Bunun yanında tabii ki çevreye zarar vermiyorlar. Bu nedenle tercih edilmelerini istiyoruz. Aynı zamanda proje sayesinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Nusratlı Köyü'ndeki girişimci kadınlara bir gelir kapısı açılmış olacak. Sizin için tasarladığımız kendin yap kitleri, onlar tarafından hazırladıktan sonra atölyelerimize ve sunumlarımıza katılan kişiler tarafından test edilecek ve kullanıcı görüşleri doğrultusunda pazara sunulmaya hazırlanmış olacak” dedi.EVLERDE EN ÇOK KULLANILAN 3 TEMİZLİK MALZEMESİNİN TARİFİEdremit Körfezi'nde başlayan atölye çalışmalarının sonrasında İstanbul’da devam edeceğini söyleyen Zeynep İlhan, çevreye zarar vermeyen temizlik ürünlerine ulaşılabilirliği arttırmak istediklerini belirtti. İlhan, herkesin evinde kendi çamaşır yıkama tozu, leke çıkarıcısı ve krem temizleyicilerini hazırlayabileceklerini göstermek istediklerini söyledi. İlhan, temizlik malzemelerinin içerikleri ve hazırlama şekilleri hakkında şu bilgileri verdi:“Bunun için kullandığımız bazı hammaddeler var. Birincisi sodyum bikarbonat. Evlerimizde karbonat olarak kullandığımız malzeme. Karbonata yine aynı miktarda çamaşır sodası ve sabun tozu ekleyerek karıştırırsanız çamaşır yıkama tozunu elde edebilirsiniz. Bunun yanında çamaşırlarınızdaki lekeleri çıkartmak için aynı oranlarda yani bire bir oranda, arap sabunu ve gliserin karıştırabilirsiniz. O karışımı da çamaşırlarındaki lekelere önceden sürüp, daha sonra çamaşır makinesinde yıkadığınız takdirde lekeler de çıkacaktır. Bir üçüncü ürün ise krem temizleyici. Bu krem temizleyiciyle banyolarınızı, yüzeyleri, lavaboları temizlemeniz mümkün. Bunu da hazırlamak için, bir bardak sodyum bikarbonat yani ev karbonatına, 2 yemek kaşığı arap sabununu ekleyerek, macun kıvamına getirene kadar kaşıkla karıştırıyorsunuz. Yüzey temizleyicinizi de böyle hazırlayabilirsiniz. Bununla evlerinizde yüzeyleri, banyoları, fayansları temizleyebiliyorsunuz.”

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