Çevre Bakanlığı'ndan 'Kent Mobilyaları' yarışması

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı 'Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması' düzenledi. Toplamda 150 bin TL ödül dağıtılacak yarışmanın başvuruları başladı.

Bakanlık, kentlere yeni kimlik kazandırmak ve kent kimliğini oluşturan tüm kentsel öğelerin tasarım ve çözüm önerilerini kent kullanıcılarını merkez alan anlayışla çözmek amacıyla yarışma düzenledi. Üniversitelerin mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel ürün tasarımı, grafik tasarımı bölümlerinden mezun olanların katılacağı yarışma kapsamında birinci olan katılımcıya 40 bin, ikinciye 30 bin ve üçüncü olan katılımcıya 20 bin TL ödül verilecek. Ayrıca 60 Bin TL mansiyon ödülü dağıtılacak.

Son başvuru tarihi 30 Mayıs 2017 olan yarışmada 5 iklim bölgesi (1. Bursa ve Samsun, 2. Kayseri Konya, Eskişehir,3. Erzurum, 4. Gaziantep, Diyarbakır, 5. Adana ) yer alacak. 1 Mart 2017 tarihi itibariyle başvuruların başladığı yarışmaya katılım sağlamak isteyenler yarışmanın resmi sitesinden (www.kimliklikentmobilyalari.com) 30 Mayıs 2017 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. 12 Haziran 2017 tarihinde Jüri değerlendirme toplantısı gerçekleşecek ve 19 Haziran 2017 de yarışma sonuçları açıklanacak. Konuya ilişkin değerlendirme de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Temel amacımız fikir, düşünce ve yaşama dair bir dayatma değil, bu topraklara ait yaşam tecrübesi, tarih ve kültür süzgecinden geçip günümüze ulaşmış birikimi, yeni arayış ve yorumlarla zenginleştirmektir. Kentin yeniden tasarlanmasından ziyade mevcut durumu baz alınarak kent kimliğinin varlığının ve devamının bilincinde olarak günümüz koşullarına uygun tasarımların oluşturulmasına teşvik etmektir" dedi.