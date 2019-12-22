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Çevre Bakanı Kurum Ümraniye'de gençlerle voleybol oynadı
Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,()-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezerek, gençlerle voleybol oynadı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlere...
GENEL 21.12.2019, 23:28
Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,()-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezerek, gençlerle voleybol oynadı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlere katıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte oyuna katılan Bakan Kurum, daha sonra elektrikli aracın direksiyonuna geçerek Millet Bahçesi'ni gezdi.
(FOTOĞRAF)
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