Cevizli baklavada ekmek ve hamur kırıntılı hile

RAMAZAN Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Antalyalı tatlıcılar, işlerinin yüzde 40 durduğundan şikayet ederken, merdiven altı üreticilerin yaptığı son hile ise şaşırttı. Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, cevizli baklavanın içerisine ceviz yerine ekmek ve hamur kırıntılarının kızartılarak konulup satıldığını söyledi.

Ramazan Bayramı öncesi Antalya'daki tatlıcılarda çalışmalar hız kazandı. Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre de tatlı hazırlıklarını yerinde inceleyerek hem esnafın sıkıntısını dinledi hem de denetim yaptı. Eski bayramları arar hale geldiklerini belirten Başkan Üre, bayram öncesi zamanlarda ciddi oranda merdiven altı üretim yapan tatlıcılar çıktığını söyledi. Merdiven altı üretim yapanların hem sektöre hem de vatandaşın sağlığına ciddi zarar verdiğini vurgulayan Başkan Üre, kent yetkilileriyle merdiven altı üreticilere savaş açtıklarını belirtti, denetimleri bu yönde sıklaştırdıklarından söz etti.

İŞLER YÜZDE 40 ORANINDA DURDU

Siparişlerin durgunluk evresine girdiğini anlatan Kerim Üre, üretim için gerekli girdilerin fiyatları yükselttiğini söyledi. Malzeme fiyatlarındaki artışa rağmen zam yapamadıklarını ifade eden Başkan Üre, "Merdiven altı üretimle mücadele edebilmemiz için zam yapmadan satış yapmaya çalışıyoruz. Merdiven altı üretimi, sektörümüze yüzde 50 oranında hakim. Süpermarketler de tatlıcıların işini yaptığı için ayrı bir mağduriyet oluyor. 140 TL'ye aldığımız şeker bugün 190 TL. 90 TL'ye aldığımız yağ 140 TL. Un 150 TL. Antep fıstığı zaten 150'den aşağı düşmüyor. Ceviz 50-60 TL civarında. İşlerimiz yüzde 40 oranında durdu" dedi.

CEVİZ YERİNE EKMEK KIRINTISI

Tatlıların kilogram fiyatının 25 TL'den başlayıp 70 TL'ye kadar çıktığını da anlatan Başkan Kerim Üre, 25 TL'nin altındaki ürünlerde mutlaka bir hile olduğuna dikkati çekti. Vatandaşın satın alacağı ürünün içini açıp bakmasının en doğal hakkı olduğunu da ifade eden Kerim Üre, baklavada yapılan bazı hilelerden söz etti. Fıstıklı baklavada önceki yıllarda Antep fıstığı yerine bezelye koyanlar olduğunu hatırlatan Kerim Üre, bu yıl ilk defa cevizli baklavada da hileyle karşılaştıklarını kaydetti.

Kerim Üre, "Ekmek ve hamur kırıntılarını kızartıp ceviz diye baklavanın içerisine dolduruyorlar. Şekerli de olunca vatandaş ceviz yediğini sanıyor. Bu tarzda pek çok şikayet geldi. Gerekli incelemeler yapılıp takipçisi oluyoruz. Bunlar hep merdiven altı üretim yapan yerlerin basit ama önemli hileleri" dedi.



FOTOĞRAFLI