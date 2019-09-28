Ceviz döktüğü ağaçtan düşüp, öldü

KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyünde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen İsmail Küçükakça (62), yaşamını yitirdi.Olay, saat 15.00 sıralarında Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyünde meydana geldi. İsmail Küçükakça, çırpmak için çıktığı bahçesindeki ceviz ağacından dengesini kaybederek, toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine gelen sağlık ekipleri, Küçükakça'nın düştüğü anda yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık incelemesinin ardından Küçükakça'nın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.