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Çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı: 6 polis yaralı

TEM otoyolunda çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı. Yan yatan minibüsteki 6 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BAĞCILAR TEM Otoyolunda seyir halindeki çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada minibüste bulunan 6 polis yaralandı. Yaralanan polislere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve meslektaşları yaptı. 

TEM otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kaza iddialara göre şöyle oldu: Otoyolda seyir halinde bulunan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 34 UR 0163 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Kazada minibüste bulunan 6 polis yaralandı. Yaralı polislere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen meslektaşları yaptı.

Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre durdu. Kazaya karışan minibüsün çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
 

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