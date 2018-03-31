Cevdet Yılmaz: Türkiye, ekonomideki büyümede Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı (2)

CEVDET YILMAZ: LAF DEĞİL, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMA DERDİNDEYİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Van İl Bakanlığı ziyaretinin ardından, Tekstilkent ve yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Urartu Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Yılmaz, AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu’ndan yaptıkları çalışmalarla ilgi bilgi aldı. Yılmaz, Van’da siyaseten iyi bir noktada olmadıklarını belirterek, "Daha iyi neticeler almak istiyoruz. Halkımızın daha fazla teveccühünü kazanmak istiyoruz. Bu noktada kendimize bakmak durumundayız. Bu kadar yapılan hizmet, bu kadar sağlanan gelişme var. Bunları biz nasıl daha fazla halkımıza yansıtırız ve siyasi bir sonuca dönüştürürüz. Bunun üzerinde hepimizin kafa yorması lazım. Biz hiç bir zaman halka fatura kesen bir parti değiliz. ‘Halk ne yaparsa haklıdır’ deriz ve kendimize bakarız. Kendimizi düzeltmeye çalışırız. Varsa bir eksiğimiz, kendi eksiklerimizi gidermeye çalışırız. Önümüzdeki süreçte de inşallah bu anlayış içerisinde halkımızı daha iyi anlamaya çalışarak, kendimizi onlara daha iyi anlatarak AK Parti’nin Van’daki çıtasını daha yukarılara çekeceğiz" dedi.

'LAF DEĞİL, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMA DERDİNDEYİZ'

Tekstilkent ziyaretinde de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Fabrikalarda şu an 1500 kişi istihdam ediliyor. Hedefimiz burada 2 bin 500 kişiyi istihdam etmek. Genelde dar gelirli ailelerimizden gelen genç kızlarımız çalışıyor. Bu durum, sosyal kalkınma açısından da çok önemlidir. Kadınların iş gücüne girmesi, sosyal ve ekonomik hayata katılması sosyal statülerini de yükseltiyor. Biz laf üretmiyoruz, taş üstüne taş koyma derdindeyiz. Huzur ve güven ortamının da pekiştiği bir ortamda daha çok yatırım ve istihdamın sosyal hayata yansıdığını göreceğiz."

Van Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden Urartı Müzesi ve Tuşba ilçesinde hizmete açılan 15 Temmuz Şehitler Parkını da ziyaret eden Yılmaz, partisinin bir lokantada onuruna verdiği yemeğe katıldı.

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